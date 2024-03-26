Война, день 762-й: обстрел «цирконами», которые до Одессы долетают за минуту

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 12 БпЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все «шахеды» были уничтожены.

Чем ракеты Циркон отличаются от остальных?

В понедельник, 25 марта, по столице были запущены две ракеты «Циркон».

«Циркон» является самой новой и наиболее засекреченной ракетой в арсенале рф, которой в Кремле приписывают «аналоговнетные» характеристики, но она снова была перехвачена украинскими зенитчиками.

По словам директора по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерия Рябых, выход этой ракеты нельзя спрогнозировать заранее, в отличие от тех же «кинжалов».

«Поскольку, с «кинжалами» все понятно, когда с аэродромов взлетают МиГ-31 — носители этих ракет. С «Цирконами» другая ситуация. Эти ракеты могут быть зафиксированы только после пусков», — рассказал он.

«Циркон» в отличие от Х-47, «Кинжал» является полноценной гиперзвуковой ракетой, которая может поддерживать постоянную скорость. А не только кратковременно разгоняться к ней за счет твердотопливного двигателя, как у «Кинжала».

Скорость ракеты на конечном этапе – в два раза выше, чем у советской Х-22, которую россия также использует для ударов по украинским городам. Средняя скорость ракеты — 9000 км/ч, поэтому «Циркон» сверхсложна для перехвата ракетой.

Силы обороны Юга назвали, сколько времени нужно российской ракете «Циркон», чтобы поразить ряд городов Украины:

Одесса, Херсон, Николаев – до 1 минуты

Запорожье, Днепр – до 2,5 минут

Кропивницкий – до 3 минут

Киев — до 7-10 минут.

В любом случае вчерашний обстрел Киева продемонстрировал, что украинская ПВО может справиться с «цирконами».

«Не важно, это ракета «Искандер-М», «Кинжал» или «Циркон», ведь они одинаково летят по баллистической траектории, и их могут сбивать средства противовоздушной обороны, такие как Patriot», — отметил спикер командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

О ситуации на фронте на утро 26 марта 2024

За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. В общем, за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 106 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 станции управления БПЛА противника.

Также ВСУ нанесли удар ракетой Нептун по кораблю «Константин Ольшанский». Повреждения судна уточняются, сообщил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

Однако, по его словам, он точно был поражен и сейчас небоеспособен.

Потери врага на утро 26 марта

ВСУ за сутки ликвидировали еще 770 российских оккупантов.

Потери вражеской техники: