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Война, день 762-й: обстрел «цирконами», которые до Одессы долетают за минуту

Война, день 762-й: обстрел «цирконами», которые до Одессы долетают за минуту

Начались семьсот шестьдесят вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Россияне не могут добиться существенных успехов на поле боя, поэтому активизировали удары по украинской энергосистеме и тестируют на украинцах новейшее оружие.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 12 БпЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все «шахеды» были уничтожены.

Чем ракеты Циркон отличаются от остальных?

В понедельник, 25 марта, по столице были запущены две ракеты «Циркон».

«Циркон» является самой новой и наиболее засекреченной ракетой в арсенале рф, которой в Кремле приписывают «аналоговнетные» характеристики, но она снова была перехвачена украинскими зенитчиками.

По словам директора по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерия Рябых, выход этой ракеты нельзя спрогнозировать заранее, в отличие от тех же «кинжалов».

«Поскольку, с «кинжалами» все понятно, когда с аэродромов взлетают МиГ-31 — носители этих ракет. С «Цирконами» другая ситуация. Эти ракеты могут быть зафиксированы только после пусков», — рассказал он.

«Циркон» в отличие от Х-47, «Кинжал» является полноценной гиперзвуковой ракетой, которая может поддерживать постоянную скорость. А не только кратковременно разгоняться к ней за счет твердотопливного двигателя, как у «Кинжала».

Скорость ракеты на конечном этапе – в два раза выше, чем у советской Х-22, которую россия также использует для ударов по украинским городам. Средняя скорость ракеты — 9000 км/ч, поэтому «Циркон» сверхсложна для перехвата ракетой.

Силы обороны Юга назвали, сколько времени нужно российской ракете «Циркон», чтобы поразить ряд городов Украины:

  • Одесса, Херсон, Николаев – до 1 минуты
  • Запорожье, Днепр – до 2,5 минут
  • Кропивницкий – до 3 минут
  • Киев — до 7-10 минут.

В любом случае вчерашний обстрел Киева продемонстрировал, что украинская ПВО может справиться с «цирконами».

«Не важно, это ракета «Искандер-М», «Кинжал» или «Циркон», ведь они одинаково летят по баллистической траектории, и их могут сбивать средства противовоздушной обороны, такие как Patriot», — отметил спикер командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

О ситуации на фронте на утро 26 марта 2024

За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. В общем, за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 106 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 станции управления БПЛА противника.

Также ВСУ нанесли удар ракетой Нептун по кораблю «Константин Ольшанский». Повреждения судна уточняются, сообщил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

Однако, по его словам, он точно был поражен и сейчас небоеспособен.

Потери врага на утро 26 марта

ВСУ за сутки ликвидировали еще 770 российских оккупантов.

Потери вражеской техники:

  • танки — 6,
  • боевые бронированные машины — 24,
  • артсистемы — 27,
  • РСЗО — 1,
  • средства ПВО — 1,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14,
  • автомобильная техника — 44.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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