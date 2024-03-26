Війна, день 762-й: обстріл “цирконами”, які до Одеси долітають за хвилину

Вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 12 БпЛА типу “Shahed”. Силами і засобами протиповітряної оборони України всі “шахеди” були знищені.

Чим ракети Циркон відрізняються від інших?

У понеділок, 25 березня, по столиці було запущено дві ракети “Циркон”.

“Циркон” є найновішою і найбільш засекреченою ракетою в арсеналі рф, якій у Кремлі приписують “аналоговнетні” характеристики, але вона знову була перехоплена українськими зенітниками.

За словами директора з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерія Рябих, вихід цієї ракети не можна спрогнозувати заздалегідь, на відміну від тих же “кинджалів”.

“Оскільки, з “кинджалами” все зрозуміло, коли з аеродромів злітають МіГ-31 – носії цих ракет. З “Цирконами” інша ситуація. Ці ракети можуть бути зафіксовані тільки після пусків”, – розповів він.

“Циркон” на відміну від Х-47, “Кинджал” є повноцінною гіперзвуковою ракетою, яка може підтримувати постійну швидкість. А не тільки короткочасно розганятися до неї за рахунок твердопаливного двигуна, як у “Кинджала”.

Швидкість ракети на кінцевому етапі – удвічі вища, ніж у радянської Х-22, яку росія також використовує для ударів по українських містах. Середня швидкість ракети – 9000 км/год, тому “Циркон” надскладна для перехоплення ракетою.

Сили оборони Півдня назвали, скільки часу потрібно російській ракеті “Циркон”, щоб вразити низку міст України:

Одеса, Херсон, Миколаїв – до 1 хвилини

Запоріжжя, Дніпро – до 2,5 хвилин

Кропивницький – до 3 хвилин

Київ – до 7-10 хвилин.

У будь-якому разі вчорашній обстріл Києва продемонстрував, що українська ППО може впоратися з “цирконами”.

“Не важливо, чи це ракета “Іскандер-М”, чи “Кинджал”, чи “Циркон”, адже вони однаково летять балістичною траєкторією, і їх можуть збивати засоби протиповітряної оборони, як-от Patriot”, – зазначив речник командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Про ситуацію на фронті на ранок 26 березня 2024 року

За минулу добу відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом минулої доби ворог завдав 4 ракетних і 59 авіаційних ударів, здійснив 106 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 станції управління БПЛА противника.

Також ЗСУ завдали удару ракетою Нептун по кораблю “Костянтин Ольшанський”. Пошкодження судна уточнюються, повідомив представник ВМС Дмитро Плетенчук.

Однак, за його словами, він точно був уражений і зараз небоєздатний.

Втрати ворога на ранок 26 березня

ЗСУ за добу ліквідували ще 770 російських окупантів.

Втрати ворожої техніки: