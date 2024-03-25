Война, день 761-й: в Крыму поврежден разведывательный корабль россиян

О ситуации на фронте на утро 25 марта 2024

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали 7 направлений фронта, активнее всего штурмовали Новопавловское направление, всего произошло 60 боевых столкновений.

В общем, за прошедшие сутки враг нанес 33 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа «Shahed» и крылатые ракеты различных типов.

Защитники неба сбили 8 из 9 «шахедов» в пределах Николаевской и Одесской областей.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средствах и 1 станции РЭБ противника.

Неспокойно было и в тылу врага

Ночью 25 марта беспилотники ударили по Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области.

Власти региона сообщили, что удар был по одному из трансформаторов. После чего автоматически отключились две высоковольтные линии – Тихорецкая и Ростовская.

Два энергоблока временно не работают.

В Крыму поврежден разведывательный корабль «Иван Хурс»

Ночью 24 марта во время ракетной атаки на Севастополь кроме больших десантных кораблей проекта 775 «Ямал» и «Азов», в Крыму был поврежден еще и средний разведывательный корабль «Иван Хурс».

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В «Иван Хурс» попали сразу две ракеты, о пострадавших неизвестно.

В задачи корабля входит обеспечение связи и управление флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами системы ПВО и ПРО противника.

По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений большого десантного корабля «Ямал» имеет критический характер.

По данным ГУР, пробоина в верхней палубе корабля обусловила крен на правый борт. Оккупанты непрерывно откачивают воду из пораженного судна, которое участвовало в аннексии Крыма.

Потери врага на 25 марта

Силы обороны за сутки ликвидировали: