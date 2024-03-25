Война, день 761-й: в Крыму поврежден разведывательный корабль россиян

Начались семьсот шестьдесят первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Враг продолжает атаки на энергосистему Украины, снова без света осталась часть Одессы. Силы обороны дают достойный ответ врагу, появились новые данные о демилитаризации временно оккупированного Крыма.
О ситуации на фронте на утро 25 марта 2024
За прошедшие сутки российские захватчики атаковали 7 направлений фронта, активнее всего штурмовали Новопавловское направление, всего произошло 60 боевых столкновений.
В общем, за прошедшие сутки враг нанес 33 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа «Shahed» и крылатые ракеты различных типов.
Защитники неба сбили 8 из 9 «шахедов» в пределах Николаевской и Одесской областей.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средствах и 1 станции РЭБ противника.
Неспокойно было и в тылу врага
Ночью 25 марта беспилотники ударили по Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области.
Власти региона сообщили, что удар был по одному из трансформаторов. После чего автоматически отключились две высоковольтные линии – Тихорецкая и Ростовская.
Два энергоблока временно не работают.
В Крыму поврежден разведывательный корабль «Иван Хурс»
Ночью 24 марта во время ракетной атаки на Севастополь кроме больших десантных кораблей проекта 775 «Ямал» и «Азов», в Крыму был поврежден еще и средний разведывательный корабль «Иван Хурс».
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
В «Иван Хурс» попали сразу две ракеты, о пострадавших неизвестно.
В задачи корабля входит обеспечение связи и управление флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами системы ПВО и ПРО противника.
По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений большого десантного корабля «Ямал» имеет критический характер.
По данным ГУР, пробоина в верхней палубе корабля обусловила крен на правый борт. Оккупанты непрерывно откачивают воду из пораженного судна, которое участвовало в аннексии Крыма.
Потери врага на 25 марта
Силы обороны за сутки ликвидировали:
- 640 оккупантов,
- 11 танков,
- 25 бронемашин,
- 22 артсистемы,
- 29 БПЛА,
- 54 ед. авто и спецтехники.