Війна, день 761-й: у Криму пошкоджено розвідувальний корабель росіян

Про ситуацію на фронті на ранок 25 березня 2024 року

Минулої доби російські загарбники атакували 7 напрямків фронту, найактивніше штурмували Новопавлівський напрямок, загалом відбулося 60 бойових зіткнень.

Загалом минулої доби ворог завдав 33 ракетних і 70 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Уночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed” і крилаті ракети різних типів.

Захисники неба збили 8 із 9 “шахедів” у межах Миколаївської та Одеської областей.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ противника.

Неспокійно було і в тилу ворога

Уночі 25 березня безпілотники вдарили по Новочеркаській ГРЕС у Ростовській області.

Влада регіону повідомила, що удар був по одному з трансформаторів. Після чого автоматично відключилися дві високовольтні лінії – Тихорецька і Ростовська.

Два енергоблоки тимчасово не працюють.

У Криму пошкоджено розвідувальний корабель “Іван Хурс”

Уночі 24 березня під час ракетної атаки на Севастополь окрім великих десантних кораблів проєкту 775 “Ямал” і “Азов”, у Криму було пошкоджено ще й середній розвідувальний корабель “Іван Хурс”.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

В “Иван Хурс” влучили одразу дві ракети, про постраждалих невідомо.

До завдань корабля входить забезпечення зв’язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за компонентами системи ППО і ПРО противника.

За оцінками військової розвідки України, характер пошкоджень великого десантного корабля “Ямал” має критичний характер.

За даними ГУР, пробоїна у верхній палубі корабля зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого судна, яке брало участь в анексії Криму.

Втрати ворога на 25 березня

Сили оборони за добу ліквідували: