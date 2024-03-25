Війна, день 761-й: у Криму пошкоджено розвідувальний корабель росіян

Розпочалася сімсот шістдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Ворог продовжує атаки на енергосистему України, знову без світла залишилася частина Одеси. Сили оборони дають гідну відповідь ворогу, з’явилися нові дані про демілітаризацію тимчасово окупованого Криму.
Про ситуацію на фронті на ранок 25 березня 2024 року
Минулої доби російські загарбники атакували 7 напрямків фронту, найактивніше штурмували Новопавлівський напрямок, загалом відбулося 60 бойових зіткнень.
Загалом минулої доби ворог завдав 33 ракетних і 70 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
Уночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed” і крилаті ракети різних типів.
Захисники неба збили 8 із 9 “шахедів” у межах Миколаївської та Одеської областей.
Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ противника.
Неспокійно було і в тилу ворога
Уночі 25 березня безпілотники вдарили по Новочеркаській ГРЕС у Ростовській області.
Влада регіону повідомила, що удар був по одному з трансформаторів. Після чого автоматично відключилися дві високовольтні лінії – Тихорецька і Ростовська.
Два енергоблоки тимчасово не працюють.
У Криму пошкоджено розвідувальний корабель “Іван Хурс”
Уночі 24 березня під час ракетної атаки на Севастополь окрім великих десантних кораблів проєкту 775 “Ямал” і “Азов”, у Криму було пошкоджено ще й середній розвідувальний корабель “Іван Хурс”.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
В “Иван Хурс” влучили одразу дві ракети, про постраждалих невідомо.
До завдань корабля входить забезпечення зв’язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за компонентами системи ППО і ПРО противника.
За оцінками військової розвідки України, характер пошкоджень великого десантного корабля “Ямал” має критичний характер.
За даними ГУР, пробоїна у верхній палубі корабля зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого судна, яке брало участь в анексії Криму.
Втрати ворога на 25 березня
Сили оборони за добу ліквідували:
- 640 окупантів,
- 11 танків,
- 25 бронемашин,
- 22 артсистеми,
- 29 БПЛА,
- 54 од. авто і спецтехніки.