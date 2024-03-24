Война, день 760: у оккупантов стало еще на 2 корабля меньше

Неспокойный субботний вечер в оккупированном Севастополе

Субботний вечер выдался весьма неспокойным в оккупированном Крыму. Сообщалось об ударах по военной инфраструктуре.





По данным проекта OSINTtechnical, как минимум три ракеты Storm Shadow прилетели в главный узел связи Черноморского флота рф. Там расположены также воинские части ракетных наводчиков и ФСБ.

Этой ночью на Севастополь была осуществлена самая массированная атака «за все время СВО», жалуются официальные российские каналы.

По информации оккупационных властей полуострова, якобы «система ПВО в городе сбила на подлете к городу несколько десятков ракет, в числе которых британские Storm Shadow».

Рашисты подтверждают, что целью атаки был главный центр связи черноморского флота рф.

По данным роспабликов, погибли 34 военных, 40 ранены, повреждены 3 самолета Су-27 на аэродроме «Бельбек».

Сообщают, что был поражен хорошо замаскированный командный пункт, а самолеты на аэродроме «Бельбек» повредило обломками сбитых ракет. Удар пришелся также и по месту дислокации российских морпехов, там, как утверждается, серьезные жертвы.

А Генштаб ВСУ сегодня утром официально подтвердил: в оккупированном Севастополе Силами обороны Украины успешно поражены большие десантные корабли «Ямал» и «Азов», Центр связи и несколько инфраструктурных объектов черноморского флота рф.

Итоги ночной ракетно-дроновой атаки

По данным Воздушных сил, в ночь на 24 марта российские оккупанты атаковали Украину 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС и 28 ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed». В частности, враг продолжил дроновый террор юго-восточных регионов.

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась почти всю ночь.

В результате противовоздушного боя уничтожены 43 воздушных цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БпЛА «Shahed-136/131» в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.

Кроме того, сегодня утром оккупанты нанесли ракетный удар по Львовской области. По данным местной ОВА, враг использовал ракеты «Кинжал».

Глава администрации Максим Козицкий сообщил, что предварительно, есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью.

Пожарных, ликвидировавших на тот момент последствия атаки, вовремя предупредили и они успели переместиться в безопасное место.

По информации Сил обороны юга Украины, в ночь на 24 марта противовоздушной обороной юга Украины уничтожено 9 вражеских ударных БпЛА «Shahed-136/131», из которых по 3 в Одесской и Николаевской, 2 в Днепропетровской и 1 в Херсонской области.

На Днепропетровщине враг пытался атаковать объекты эрегетики. Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач. Обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект под Никополем. Специалисты работают над возобновлением электроснабжения.

Вернулся враг и к террору Подунавья – была повреждена припортовая инфраструктура. Люди не пострадали.

О ситуации на фронте на утро 24 марта 2024

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки произошло 75 боевых столкновений. Всего враг нанес 14 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и одному составу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭС и 1 радиолокационной станции оккупантов.

Потери врага на 24 марта

На утро воскресенья, 24 марта ликвидированы 990 оккупантов, сообщает Генштаб.

Потери техники за этот период таковы: