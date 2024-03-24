Війна, день 760: у окупантів стало ще на 2 кораблі менше

Неспокійний суботній вечір в окупованому Севастополі

Суботній вечір видався вельми неспокійним в окупованому Криму. Повідомлялося про удари по військовій інфраструктурі.





За даними проекту OSINTtechnical, як мінімум три ракети Storm Shadow прилетіли до головного вузол зв’язку Чорноморського флоту рф. Там розташовані також військові частини ракетних навідників та ФСБ.

Цієї ночі на Севастополь було здійснено наймасовішу атаку «за весь час СВО», скаржаться офіційні російські канали.

За інформацією окупаційної влади півострова, нібито «система ППО в місті збила на підльоті до міста кілька десятків ракет, серед яких британські Storm Shadow».

Рашисти підтверджують, що метою атаки був головний центр зв’язку чорноморського флоту росії.

За даними розпабліків, загинуло 34 військових, 40 поранено, пошкоджено 3 літаки Су-27 на аеродромі «Бельбек».

Повідомляють, що було вражено добре замаскований командний пункт, а літаки на аеродромі “Бельбек” пошкодило уламками збитих ракет. Удар зазнав також і місця дислокації російських морпіхів, там, як стверджується, серйозні жертви.

А Генштаб ЗСУ сьогодні вранці офіційно підтвердив: в окупованому Севастополі Силами оборони України успішно вражені великі десантні кораблі “Ямал” та “Азов”, Центр зв’язку та кілька інфраструктурних об’єктів чорноморського флоту рф.

Підсумки нічної ракетно-дронової атаки

За даними Повітряних сил, у ніч на 24 березня російські окупанти атакували Україну 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС та 28 ударними безпілотниками (БпЛА) типу “Shahed”. Зокрема ворог продовжив дроновий терор південно-східних регіонів.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Бойова робота сил протиповітряної оборони тривала майже всю ніч.

Внаслідок протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА “Shahed-136/131” у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

Крім того, сьогодні вранці окупанти завдали ракетного удару по Львівській області. За даними місцевої ОВВ, ворог використав ракети “Кинжал”.

Голова адміністрації Максим Козицький повідомив, що заздалегідь є два потрапляння до того ж об’єкту критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.

Пожежних, які на той момент ліквідували наслідки атаки, вчасно попередили і вони встигли переміститися в безпечне місце.

За інформацією Сил оборони півдня України, в ніч проти протиповітряної оборони півдня України знищено 9 ворожих ударних БпЛА “Shahed-136/131”, з яких по 3 в Одеській та Миколаївській, 2 у Дніпропетровській та 1 у Херсонській області.

На Дніпропетровщині ворог намагався атакувати об’єкти ерегетики. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджено тепломережі та лінію електропередач. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергооб’єкт під Нікополем. Фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Повернувся ворог і до терору Подунав’я – було пошкоджено припортову інфраструктуру. Люди не постраждали.

Про ситуацію на фронті на ранок 24 березня 2024

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 75 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районам зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одного складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по району зосередження особового складу, 4 пунктам управління, 2 засобам протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕМ та 1 станції радіолокацій окупантів.

Втрати ворога на 24 березня

На ранок неділі, 24 березня, ліквідовано 990 окупантів, повідомляє Генштаб.

Втрати техніки за цей період такі: