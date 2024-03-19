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Война, день 755-й: в Минобороне рассказали о преимуществе врага 7:1

Война, день 755-й: в Минобороне рассказали о преимуществе врага 7:1

Начались 755-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. После двух лет полномасштабной войны россияне имеют еще значительную военную мощь. И это при том, что их запасы оружия быстро исчерпываются из-за огромных потерь на поле боя.

Какие факторы влияют на ситуацию на фронте

С начала 2024 года российские самолеты сбросили на позиции Сил обороны более 3500 авиабомб, что в 16 раз больше по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Гаврилюк отметил, что РФ оценила нынешние производственные возможности Украины и стран-союзниц и использует свое преимущество в боеприпасах, фактически не уменьшая интенсивности огня. В частности, с начала 2024 года преимущество в артиллерийском огне вдоль линии фронта составляет 7:1 в пользу врага.

В Кремле рассчитывают, что им хватит снарядов для доминирования на поле боя еще на длительное время. Этот огневой вал обеспечивают не только российские заводы. Северокорейский режим помогает россиянам с вооружением в значительном количестве, — отметил представитель Минобороны.

Кроме этого, Гаврилюк пояснил, что российская боевая авиация доминирует в небе. Российские истребители применяют по украинским позициям на линии боевого соприкосновения и прифронтовых районах управляемые авиационные бомбы.

Переломить доминирование россиян в воздушной войне должны долгожданные F-16, что повысит возможности Сил обороны Украины на земле. Но сейчас ситуация такова, что у нас еще нет F-16, а запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня. Эти и другие факторы затрудняют Силам обороны Украины выполнение задач по отпору агрессору.

Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили российскую полуторатонную авиабомбу ФАБ-1500, которая упала и не сдетонировала в г. Селидово Донецкой области

О ситуации на фронте на утро 19 марта

За прошедшие сутки на фронте произошло 61 боевое столкновение. Больше всего атак — 25 за сутки — российские захватчики провели на Новопавловском направлении.

В целом враг нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству ПВО противника.

Потери врага на утро 19 марта

Еще 840 оккупантов ликвидировано за сутки, сообщил Генштаб.

Потери техники:

  • 10 танков;
  • 35 бронемашин;
  • 30 артиллерийских систем;
  • 1 ПВО;
  • 10 БПЛА;
  • 50 транспортных средств;
  • 4 единицы спецтехники.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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