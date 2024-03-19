Війна, день 755-й: у Міноборони розповіли про перевагу ворога 7:1

Які фактори впливають на ситуацію на фронті

Від початку 2024 року російські літаки скинули на позиції Сил оборони понад 3500 авіабомб, що в 16 разів більше, порівняно з 2023 роком. Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Гаврилюк зазначив, що РФ оцінила нинішні виробничі можливості України та країн-союзниць і використовує свою перевагу в боєприпасах, фактично не зменшуючи інтенсивності вогню. Зокрема, з початку 2024 року перевага в артилерійському вогні вздовж лінії фронту становить 7:1 на користь ворога.

У Кремлі розраховують, що їм вистачить снарядів для домінування на полі бою ще на тривалий час. Цей вогневий вал забезпечують не лише російські заводи. Північнокорейський режим допомагає росіянам з озброєнням у значній кількості, – зазначив представник Міноборони.

Окрім цього, Гаврилюк пояснив, що російська бойова авіація домінує в небі. Російські винищувачі застосовують по українських позиціях на лінії бойового зіткнення та прифронтових районах керовані авіаційні бомби.

Переломити домінування росіян у повітряній війні мають довгоочікувані F-16, що підвищить можливості Сил оборони України на землі. Але зараз ситуація така, що в нас ще немає F-16, а запаси боєприпасів певних номенклатур падають до критичного рівня. Ці та інші фактори ускладнюють Силам оборони України виконання завдань з відсічі агресору.

Про ситуацію на фронті на ранок 19 березня

За минулу добу на фронті відбулося 61 бойове зіткнення. Найбільше атак – 25 за добу – російські загарбники провели на Новопавлівському напрямку.

Загалом ворог завдав 7 ракетних і 70 авіаційних ударів, здійснив 110 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу ППО противника.

Втрати ворога на ранок 19 березня

Ще 840 окупантів ліквідовано за добу, повідомив Генштаб.

Втрати техніки: