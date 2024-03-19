Війна, день 755-й: у Міноборони розповіли про перевагу ворога 7:1

Розпочалася 755-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Після двох років повномасштабної війни росіяни мають ще значну військову міць. І це при тому, що їхні запаси зброї швидко вичерпуються через величезні втрати на полі бою.
Які фактори впливають на ситуацію на фронті
Від початку 2024 року російські літаки скинули на позиції Сил оборони понад 3500 авіабомб, що в 16 разів більше, порівняно з 2023 роком. Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
Гаврилюк зазначив, що РФ оцінила нинішні виробничі можливості України та країн-союзниць і використовує свою перевагу в боєприпасах, фактично не зменшуючи інтенсивності вогню. Зокрема, з початку 2024 року перевага в артилерійському вогні вздовж лінії фронту становить 7:1 на користь ворога.
У Кремлі розраховують, що їм вистачить снарядів для домінування на полі бою ще на тривалий час. Цей вогневий вал забезпечують не лише російські заводи. Північнокорейський режим допомагає росіянам з озброєнням у значній кількості, – зазначив представник Міноборони.
Окрім цього, Гаврилюк пояснив, що російська бойова авіація домінує в небі. Російські винищувачі застосовують по українських позиціях на лінії бойового зіткнення та прифронтових районах керовані авіаційні бомби.
Переломити домінування росіян у повітряній війні мають довгоочікувані F-16, що підвищить можливості Сил оборони України на землі. Але зараз ситуація така, що в нас ще немає F-16, а запаси боєприпасів певних номенклатур падають до критичного рівня. Ці та інші фактори ускладнюють Силам оборони України виконання завдань з відсічі агресору.
Про ситуацію на фронті на ранок 19 березня
За минулу добу на фронті відбулося 61 бойове зіткнення. Найбільше атак – 25 за добу – російські загарбники провели на Новопавлівському напрямку.
Загалом ворог завдав 7 ракетних і 70 авіаційних ударів, здійснив 110 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу ППО противника.
Втрати ворога на ранок 19 березня
Ще 840 окупантів ліквідовано за добу, повідомив Генштаб.
Втрати техніки:
- 10 танків;
- 35 бронемашин;
- 30 артилерійських систем;
- 1 ППО;
- 10 БПЛА;
- 50 транспортних засобів;
- 4 одиниці спецтехніки.