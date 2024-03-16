Война, день 752: атакован Сызранский НПЗ

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Как сообщают в Воздушных Силах, в ночь на 16 марта Силами обороны Украины уничтожены два ударных дрона типа «Shahed». Это произошло в Харьковской области.

Теплое утро: в россии снова горят нефтеперерабатывающие заводы

В Самарской области рф сегодняшнее утро началось тепло: два больших предприятия отразили собой удары беспилотников, пишет УНИАН

Первый дрон залетел на территорию НПЗ в Сызрани, где начался пожар на площади по меньшей мере 500 кв.м. Еще несколько БпЛА атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод

Громко было и в Белгороде. По данным минубийств рф, над областью якобы сбили 2 беспилотника, ракету «Точка-У» и 8 реактивных снарядов RM-70 Vampire. Там добавили, что помимо Белгорода еще 5 БПЛА якобы сбили над Курской областью.

Потери врага на утро 16 марта 2024

По данным Генштаба, за минувшие сутки 1160 оккупантов сократили свою продолжительность жизни до нуля.

Не хуже российских НПЗ горела и техника оккупантов, а именно: