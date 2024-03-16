Війна, день 752: атакований Сизранський НПЗ

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 78 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Як повідомляють у Повітряних Силах, у ніч проти 16 березня Силами оборони України знищено два ударні дрони типу «Shahed». Це сталося у Харківській області.

Теплий ранок: у росії знову горять нафтопереробні заводи

У Самарській області рф сьогоднішній ранок почалося тепло: два великі підприємства відбили удари безпілотників, пише УНІАН.

Перший дрон залетів на територію НПЗ у Сизрані, де почалася пожежа на площі щонайменше 500 кв.м. Ще кілька БПЛА атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод

Гучно було й у Білгороді. За даними мінубивств росії, над областю нібито збили 2 безпілотники, ракету «Точка-У» та 8 реактивних снарядів RM-70 Vampire. Там додали, що крім Бєлгорода ще 5 БПЛА нібито збили над Курською областю.

Втрати ворога на ранок 16 березня 2024 року

За даними Генштабу, минулої доби 1160 окупантів скоротили свою тривалість життя до нуля.

Не гірше за російські НПЗ горіла і техніка окупантів, а саме: