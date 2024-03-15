Война, день 751-й: очередная атака «шахедов» и пограничные бои в россии

Ночная атака «шахедов»

Ночью 15 марта войска рф атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами. Все вражеские БпЛА удалось сбить, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В целом войска РФ выпустили по Украине 27 ударных БПЛА типа «шахед», 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (по Харьковской и Донецкой области) и одну управляемую авиационную ракету Х-59 (по Полтавской области).

В результате боевой работы сбиты все 27 «шахедов» в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и областей.

К сожалению, жертв среди мирных украинцев избежать не удалось. Один из дронов попал в жилой дом в Винницкой области. По информации главы ОВА Сергея Борзова, 2 человека погибли, 4 — получили ранения.

О ситуации на фронте на утро 15 марта 2024

Российские войска, которые ведут наступление в восточных районах Украины, вероятно, вводят в бой оперативные и тактические резервы. Об этом в своей сводке пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Таким образом российские войска пытаются сохранить темп атак и, возможно, сделать его еще более интенсивным, считают эксперты.

За прошедшие сутки произошло 76 боевых столкновений. В целом враг нанес 16 ракетных и 130 авиационных ударов, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника.

Выборы в россии начались с обстрелов

Утро 15 марта в российском Белгороде началось с очередных прилётов. В городе взрывы и столб дыма. Российские военные заявляют об ударе из РСЗО и перехвате семи ракет.

Сегодня в россии началось трехдневное голосование. Местные СМИ сообщают, что на одном из избирательных участков были приостановлены выборы президента из-за обстрела. После окончания тревоги голосование возобновилось.

Накануне, 14 марта, во время боев в Белгородской области между российскими добровольческими подразделениями и армией рф «очень серьезные» разрушения получило село Козинка, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вечером 14 марта в легионе Свобода России призвали к срочной эвакуации жителей приграничных районов Курской и Белгородской области РФ из-за проведения «ограниченной военной операции».

Как отметили в легионе, они организовали гуманитарный коридор с 21:00 14 марта до 07:00 15 марта. После этого, по их словам, они начнут «массированную атаку по путинским военным».

Потери врага на утро 15 марта 2024

За прошедшую оккупанты потеряли: