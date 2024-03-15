Війна, день 751-й: чергова атака “шахедів” і прикордонні бої в росії

Нічна атака “шахедів”

Уночі 15 березня війська рф атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами. Усі ворожі БпЛА вдалося збити, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Загалом війська рф випустили по Україні 27 ударних БПЛА типу “шахед”, 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (по Харківській та Донецькій області) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 (по Полтавській області).

У результаті бойової роботи збито всі 27 “шахедів” у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Київської областей.

На жаль, жертв серед мирних українців уникнути не вдалося. Один із дронів влучив у житловий будинок у Вінницькій області. За інформацією голови ОВА Сергія Борзова, 2 людини загинули, 4 – дістали поранення.

Про ситуацію на фронті на ранок 15 березня 2024 року

Російські війська, які ведуть наступ у східних районах України, ймовірно, вводять у бій оперативні та тактичні резерви. Про це у своєму зведенні пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Таким чином російські війська намагаються зберегти темп атак і, можливо, зробити його ще інтенсивнішим, вважають експерти.

За минулу добу відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 16 ракетних і 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника.

Ранок 15 березня в російському Бєлгороді почався з чергових прильотів. У місті вибухи і стовп диму. Російські військові заявляють про удар із РСЗВ і перехоплення семи ракет.

Вибори в росії почалися з обстрілів

Сьогодні в росії почалося триденне голосування. Місцеві ЗМІ повідомляють, що на одній із виборчих дільниць було призупинено вибори президента через обстріл. Після закінчення тривоги голосування відновилося.

Напередодні, 14 березня, під час боїв у Бєлгородській області між російськими добровольчими підрозділами та армією РФ “дуже серйозних” руйнувань зазнало село Козинка, заявив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

Увечері 14 березня в легіоні Свобода Росії закликали до термінової евакуації мешканців прикордонних районів Курської та Бєлгородської області РФ через проведення “обмеженої військової операції”.

Як зазначили в легіоні, вони організували гуманітарний коридор із 21:00 14 березня до 07:00 15 березня. Після цього, за їхніми словами, вони почнуть “масовану атаку по путінських військових”.

Втрати ворога на ранок 15 березня 2024 року

За минулу окупанти втратили: