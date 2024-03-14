Война, день 750-й: ракетно-дроновые удары стали взаимными

Начались семьсот пятидесятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Оккупанты продолжают атаковать украинские позиции на земле, несмотря на значительные потери в людях и техники. А ежедневные воздушные атаки теперь происходят не только на нашей территории, но и на вражеской.
Украина и россия обменялись новыми ударами
Как сообщили в Генштабе ВСУ, сегодня ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 36 «шахедов». 22 из них уничтожены силами и средствами ПВО Украины. Кроме того, уничтожена одна ракета.
В Харьковской области под удар «шахедов» попали объекты телевизионной инфраструктуры, сообщил губернатор Олег Синегубов. В Шостке Сумской области от удара пострадал объект инфраструктуры, заявил мэр города.
В россии заявляют, что ночью 14 марта сбили 14 беспилотников. Как утверждает вражеское минобороны, 11 дронов были сбиты над Белгородской областью и 3 — над Курской.
С утра белгородские телеграм-каналы сообщают о ракетной атаке и прилёте в областном центре. Также местные паблики пишут об ударе из РСЗО по Белгороду, в результате чего на дороге взорвалась машина, водитель погиб.
Между тем бойцы «Русского добровольческого корпуса» записали обращение к жителям Курской и Белгородской области:
«Мы вынуждены открыть ответный огонь по военным объектам в приграничных регионах! Немедленно эвакуируйтесь! Ваше руководство не предприняло никаких мер для вашей защиты или эвакуации, а обстрелы мирных городов и сёл Украины продолжаются, как и прежде!»
О ситуации на фронте на утро 14 марта 2024
За прошедшие сутки на фронте произошло 79 боевых столкновений. Горячее всего было на Новопавловском направлении силы, где силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и южнее Золотой Нивы. Здесь враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.
В общем враг нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна ракета.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.
Потери врага на утро 14 марта 2024
Украинские военные за сутки ликвидировали:
- около 970 оккупантов,
- 5 танков,
- 17 боевых бронированных машин,
- 11 артиллерийских систем,
- 2 средства ПВО,
- 15 БПЛА,
- 36 единиц авто- и спецтехники.