Война, день 750-й: ракетно-дроновые удары стали взаимными

Украина и россия обменялись новыми ударами

Как сообщили в Генштабе ВСУ, сегодня ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 36 «шахедов». 22 из них уничтожены силами и средствами ПВО Украины. Кроме того, уничтожена одна ракета.

В Харьковской области под удар «шахедов» попали объекты телевизионной инфраструктуры, сообщил губернатор Олег Синегубов. В Шостке Сумской области от удара пострадал объект инфраструктуры, заявил мэр города.

В россии заявляют, что ночью 14 марта сбили 14 беспилотников. Как утверждает вражеское минобороны, 11 дронов были сбиты над Белгородской областью и 3 — над Курской.

С утра белгородские телеграм-каналы сообщают о ракетной атаке и прилёте в областном центре. Также местные паблики пишут об ударе из РСЗО по Белгороду, в результате чего на дороге взорвалась машина, водитель погиб.

Между тем бойцы «Русского добровольческого корпуса» записали обращение к жителям Курской и Белгородской области:

«Мы вынуждены открыть ответный огонь по военным объектам в приграничных регионах! Немедленно эвакуируйтесь! Ваше руководство не предприняло никаких мер для вашей защиты или эвакуации, а обстрелы мирных городов и сёл Украины продолжаются, как и прежде!»

О ситуации на фронте на утро 14 марта 2024

За прошедшие сутки на фронте произошло 79 боевых столкновений. Горячее всего было на Новопавловском направлении силы, где силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и южнее Золотой Нивы. Здесь враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В общем враг нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна ракета.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.

Потери врага на утро 14 марта 2024

Украинские военные за сутки ликвидировали: