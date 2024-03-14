Війна, день 750-й: ракетно-дронові удари стали взаємними

Україна і росія обмінялися новими ударами

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, сьогодні вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 36 “шахедів”. 22 з них знищено силами та засобами ППО України. Крім того, знищено одну ракету.

У Харківській області під удар “шахедів” потрапили об’єкти телевізійної інфраструктури, повідомив губернатор Олег Синєгубов. У Шостці Сумської області від удару постраждав об’єкт інфраструктури, заявив мер міста.

У росії заявляють, що вночі 14 березня збили 14 безпілотників. Як стверджує вороже міноборони, 11 дронів було збито над Бєлгородською областю і 3 – над Курською.

Зранку бєлгородські телеграм-канали повідомляють про ракетну атаку і приліт в обласному центрі. Також місцеві пабліки пишуть про удар із РСЗВ по Бєлгороду, внаслідок чого на дорозі вибухнула машина, водій загинув.

Тим часом бійці “Російського добровольчого корпусу” записали звернення до жителів Курської та Бєлгородської області:

“Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об’єктах у прикордонних регіонах! Негайно евакуюйтеся! Ваше керівництво не вжило жодних заходів для вашого захисту або евакуації, а обстріли мирних міст і сіл України тривають, як і раніше!”

Про ситуацію на фронті на ранок 14 березня 2024 року

За минулу добу на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Новопавлівському напрямку сили, де сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви. Тут ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Загалом ворог завдав 2 ракетних і 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.

Втрати ворога на ранок 14 березня 2024 року

Українські військові за добу ліквідували: