Война, день 737-й: Одесса и Киев остаются целью путина

Продолжаются семьсот тридцать седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. На фронте сохраняется очень сложная ситуация, враг не останавливает натиск. Наши защитники стойко обороняются, нанося врагу огромные потери.
Мечты россиян захватить Одессу
Западные медиа пишут о беспокойстве украинских официальных лиц из-за возможных завоеваний рф в случае, если страна не получит западную помощь. В ближайшей перспективе важным маркером станет удача или провал наступления на линии Купянск — Сватово — Кременная. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
«Bloomberg» сообщил: внутренние украинские оценки показывают, что продвижение России вдоль линии фронта может получить значительный импульс к лету 2024 года, если партнеры Украины не увеличат поставки артиллерийских боеприпасов», — пишут аналитики ISW.
Также журналисты «Bloomberg» сообщили, что путин не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные украинские города, включая, в том числе, и Киев. Если ему удастся оккупировать Одессу, это приведет к блокированию важных маршрутов экспорта зерна через Черное море и откроет доступ в Молдову, отмечает агентство.
«Путин недавно ложно заявил, что Одесса является «российским городом», и другие российские официальные лица также применили это выражение к городам Днепр, Харьков, Николаев и Киев. В последние месяцы Кремль возобновил экспансионистскую риторику, которая открыто призывает к оккупации и аннексии дополнительных украинских территорий», — предупредили в ISW.
Недавно заместитель председателя Совбеза россии Дмитрий Медведев снова выдал циничные заявления относительно войны в Украине и заявил, что Одесса также является «российским городом»:
«Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессы в Российской Федерации. Даже из-за истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят – это наш российский город».
Ситуация на фронте: основное
За прошедшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения. В общем враг нанес 3 ракетных и 91 авиационных удара, совершил 142 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В ночь на 1 марта противник атаковал Украину 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 и 4-мя ударными БпЛА типа «Shahed». В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожено 4 «шахеда» в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.
Украинские ракетные войска нанесли поражение по:
- 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
- 3 реактивным системам залпового огня БМ-21 «Град»,
- 2 артиллерийским средствам,
- 2 пунктам управления,
- 1 складу боеприпасов,
- 1 средству радиоэлектронной борьбы противника.
Потери врага на утро 1 марта
ВСУ за сутки ликвидировали:
- 920 оккупантов,
- 17 танков,
- 30 бронемашин,
- 36 артсистем,
- 1 средство ПВО,
- 3 самолета,
- 26 беспилотников,
- 64 единицы авто и спецтехники.