Война, день 737-й: Одесса и Киев остаются целью путина

Мечты россиян захватить Одессу

Западные медиа пишут о беспокойстве украинских официальных лиц из-за возможных завоеваний рф в случае, если страна не получит западную помощь. В ближайшей перспективе важным маркером станет удача или провал наступления на линии Купянск — Сватово — Кременная. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Bloomberg» сообщил: внутренние украинские оценки показывают, что продвижение России вдоль линии фронта может получить значительный импульс к лету 2024 года, если партнеры Украины не увеличат поставки артиллерийских боеприпасов», — пишут аналитики ISW.

Также журналисты «Bloomberg» сообщили, что путин не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные украинские города, включая, в том числе, и Киев. Если ему удастся оккупировать Одессу, это приведет к блокированию важных маршрутов экспорта зерна через Черное море и откроет доступ в Молдову, отмечает агентство.

«Путин недавно ложно заявил, что Одесса является «российским городом», и другие российские официальные лица также применили это выражение к городам Днепр, Харьков, Николаев и Киев. В последние месяцы Кремль возобновил экспансионистскую риторику, которая открыто призывает к оккупации и аннексии дополнительных украинских территорий», — предупредили в ISW.

Недавно заместитель председателя Совбеза россии Дмитрий Медведев снова выдал циничные заявления относительно войны в Украине и заявил, что Одесса также является «российским городом»:

«Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессы в Российской Федерации. Даже из-за истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят – это наш российский город».

Ситуация на фронте: основное

За прошедшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения. В общем враг нанес 3 ракетных и 91 авиационных удара, совершил 142 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В ночь на 1 марта противник атаковал Украину 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 и 4-мя ударными БпЛА типа «Shahed». В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожено 4 «шахеда» в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.

Украинские ракетные войска нанесли поражение по:

3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

3 реактивным системам залпового огня БМ-21 «Град»,

2 артиллерийским средствам,

2 пунктам управления,

1 складу боеприпасов,

1 средству радиоэлектронной борьбы противника.

Потери врага на утро 1 марта

ВСУ за сутки ликвидировали: