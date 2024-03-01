Війна, день 737-й: Одеса і Київ залишаються метою путіна

Мрії росіян захопити Одесу

Західні медіа пишуть про занепокоєння українських офіційних осіб щодо можливих завоювань рф у разі, якщо країна не отримає західної допомоги. У найближчій перспективі важливим маркером стане успіх або провал наступу на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

“Bloomberg” повідомив: внутрішні українські оцінки показують, що просування Росії вздовж лінії фронту може отримати значний імпульс до літа 2024 року, якщо партнери України не збільшать постачання артилерійських боєприпасів”, – пишуть аналітики ISW.

Також журналісти “Bloomberg” повідомили, що путін не відмовився від своєї початкової мети захопити великі українські міста, включно з Києвом. Якщо йому вдасться окупувати Одесу, це призведе до блокування важливих маршрутів експорту зерна через Чорне море і відкриє доступ до Молдови, зазначає агентство.

“Путін нещодавно неправдиво заявив, що Одеса є “російським містом”, та інші російські офіційні особи також застосували цей вислів до міст Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ. Останніми місяцями Кремль відновив експансіоністську риторику, яка відкрито закликає до окупації та анексії додаткових українських територій”, – попередили в ISW.

Нещодавно заступник голови Радбезу росії Дмитро Медведєв знову видав цинічні заяви щодо війни в Україні та заявив, що Одеса також є “російським містом”:

“Одеса, повертайся додому. Ми зачекалися Одеси в Російській Федерації. Навіть через історію цього міста, того, які там люди живуть, якою мовою говорять – це наше російське місто”.

Ситуація на фронті: основне

Минулої доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних і 91 авіаційних удари, здійснив 142 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

У ніч на 1 березня противник атакував Україну 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 і 4-ма ударними БпЛА типу “Shahed”. У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 “шахеди” в межах Харківської та Дніпропетровської областей.

Українські ракетні війська завдали поразки по:

3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

3 реактивним системам залпового вогню БМ-21 “Град”,

2 артилерійським засобам,

2 пунктам управління,

1 складу боєприпасів,

1 засобу радіоелектронної боротьби противника.

Втрати ворога на ранок 1 березня

ЗСУ за добу ліквідували: