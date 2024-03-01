Війна, день 737-й: Одеса і Київ залишаються метою путіна

Триває сімсот тридцять сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. На фронті зберігається дуже складна ситуація, ворог не зупиняє натиск. Наші захисники стійко обороняються, завдаючи ворогу величезних втрат.
Мрії росіян захопити Одесу
Західні медіа пишуть про занепокоєння українських офіційних осіб щодо можливих завоювань рф у разі, якщо країна не отримає західної допомоги. У найближчій перспективі важливим маркером стане успіх або провал наступу на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
“Bloomberg” повідомив: внутрішні українські оцінки показують, що просування Росії вздовж лінії фронту може отримати значний імпульс до літа 2024 року, якщо партнери України не збільшать постачання артилерійських боєприпасів”, – пишуть аналітики ISW.
Також журналісти “Bloomberg” повідомили, що путін не відмовився від своєї початкової мети захопити великі українські міста, включно з Києвом. Якщо йому вдасться окупувати Одесу, це призведе до блокування важливих маршрутів експорту зерна через Чорне море і відкриє доступ до Молдови, зазначає агентство.
“Путін нещодавно неправдиво заявив, що Одеса є “російським містом”, та інші російські офіційні особи також застосували цей вислів до міст Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ. Останніми місяцями Кремль відновив експансіоністську риторику, яка відкрито закликає до окупації та анексії додаткових українських територій”, – попередили в ISW.
Нещодавно заступник голови Радбезу росії Дмитро Медведєв знову видав цинічні заяви щодо війни в Україні та заявив, що Одеса також є “російським містом”:
“Одеса, повертайся додому. Ми зачекалися Одеси в Російській Федерації. Навіть через історію цього міста, того, які там люди живуть, якою мовою говорять – це наше російське місто”.
Ситуація на фронті: основне
Минулої доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних і 91 авіаційних удари, здійснив 142 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
У ніч на 1 березня противник атакував Україну 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 і 4-ма ударними БпЛА типу “Shahed”. У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 “шахеди” в межах Харківської та Дніпропетровської областей.
Українські ракетні війська завдали поразки по:
- 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
- 3 реактивним системам залпового вогню БМ-21 “Град”,
- 2 артилерійським засобам,
- 2 пунктам управління,
- 1 складу боєприпасів,
- 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.
Втрати ворога на ранок 1 березня
ЗСУ за добу ліквідували:
- 920 окупантів,
- 17 танків,
- 30 бронемашин,
- 36 артсистем,
- 1 засіб ППО,
- 3 літаки,
- 26 безпілотників,
- 64 одиниці авто та спецтехніки.