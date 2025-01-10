Война, день 1052: после налета дронов в России пылают предприятия

Последствия воздушной атаки 10 января

В ночь на 10 января 2025 года противник атаковал 72 ударными БпЛА, сообщили в Воздушных силах Украины.

По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 33-х ударных БпЛА. Еще 34 вражеских беспилотника-имитатора — локально потеряны.

Зафиксировано пять попаданий (предприятия и хозяйственные постройки) в прифронтовом районе на севере Черниговщины, ранен гражданский человек. В Киевской области пораженный БпЛА упал на многоэтажку, повреждено здание и два десятка автомобилей. Предварительно, обошлось без жертв.

В России заявили о массированной атаке дронами

В ночь на 10 января Россию атаковали украинские дроны. Об этом заявила пресс-служба вражеского Министерства обороны.

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 40 БПЛА:

16 — над Ростовской областью;

4 — над Курской областью;

4 — над Воронежской областью;

3 — Брянской области;

2 — Краснодарского края;

1 — Белгородской областью;

10 — над акваторией Азовского моря.

РосСМИ пишут о масштабном возгорании в городе Гатчина Ленинградской области. Горит завод по производству ацетона. По данным очевидцев, на месте пожара происходит детонация.

В Ростовской области только утром смогли локализовать пожар на площади 2 тыс. кв. м., пылавший на территории промышленного предприятия. Власти Ростовской области не стали уточнять его название и назначение.

О ситуации на фронте на утро 10 января

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Сухой Яр, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Покровск, Котлино, Успеновка, Нововасильевка, Новоандреевка и Новоелизаветовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 29 атак на позиции наших войск вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

Аналитический проект DeepState в ночь на 10 января сообщил, что российские войска продвинулись в Донецкой и Курской областях, что привело к оккупации ряда населенных пунктов: три из них на Донбассе и три — в Курской области.

По данным аналитиков, российские войска оккупировали Петропавловку, Воздвиженку и Соленое в Донецкой области. Россияне также захватили Новоивановку, Леонидово и Александрию в Курской области России.

Кроме того, враг продвинулся в Двуречной и возле Западного в Харьковской области, а также вблизи Курахово и Ясенового в Донецкой области.

Потери врага: минус еще 1830 оккупантов

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, два средства противовоздушной обороны, пункт управления, а также один пункт управления БпЛА российских захватчиков.

Потери техники: