Війна, день 1052: після нальоту дронів у Росії палають підприємства

Наслідки повітряної атаки 10 січня

У ніч на 10 січня 2025 року противник атакував 72 ударними БпЛА, повідомили в Повітряних силах України.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА. Ще 34 ворожі безпілотники-імітатори – локально втрачені.

Зафіксовано п’ять влучань (підприємства та господарські будівлі) у прифронтовому районі на півночі Чернігівщини, поранено цивільну особу. У Київській області уражений БпЛА впав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та два десятки автомобілів. Попередньо, обійшлося без жертв.

У Росії заявили про масовану атаку дронами

У ніч на 10 січня Росію атакували українські дрони. Про це заявила пресслужба ворожого Міністерства оборони.

Російські сили ППО перехопили та знищили 40 БПЛА:

16 – над Ростовською областю;

4 – над Курською областю;

4 – над Воронезькою областю;

3 – Брянської області;

2 – Краснодарського краю;

1 – Бєлгородською областю;

10 – над акваторією Азовського моря.

РосЗМІ пишуть про масштабне загоряння в місті Гатчина Ленінградської області. Горить завод із виробництва ацетону. За даними очевидців, на місці пожежі відбувається детонація.

У Ростовській області тільки вранці змогли локалізувати пожежу на площі 2 тис. кв. м., що палала на території промислового підприємства. Влада Ростовської області не стала уточнювати його назву і призначення.

Про ситуацію на фронті на ранок 10 січня

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові та наступальні дії агресора в районах населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Звіряче, Новий Труд, Покровськ, Котлине, Успенівка, Нововасилівка, Новоандріївка та Новоєлизаветівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 29 атак на позиції наших військ поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового і Дачного.

Аналітичний проєкт DeepState у ніч на 10 січня повідомив, що російські війська просунулися в Донецькій і Курській областях, що призвело до окупації низки населених пунктів: три з них на Донбасі і три – в Курській області.

За даними аналітиків, російські війська окупували Петропавлівку, Воздвиженку і Солоне в Донецькій області. Росіяни також захопили Новоіванівку, Леонідове та Олександрію в Курській області Росії.

Крім того, ворог просунувся в Дворічній і біля Західного в Харківській області, а також поблизу Курахового і Ясенового в Донецькій області.

Втрати ворога: мінус ще 1830 окупантів

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили шість районів зосередження особового складу та техніки, два засоби протиповітряної оборони, пункт управління, а також один пункт управління БпЛА російських загарбників.

Втрати техніки: