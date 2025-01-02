Война, день 1044: бои идут возле Кураховской ТЭС

Воздушная атака 2 января

В ночь на 2 января 2025 года противник атаковал Украину 72 ударными БпЛА.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 47 беспилотников, сообщили в Воздушных силах Украины. Еще 24 вражеских беспилотника-имитатора — локально потеряны.

Рашисты тоже отбивались от украинских дронов

Минобороны россии заявило об атаке украинских беспилотников вечером 1 января, в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова временно прекращены прием и отправка рейсов.

Беспилотники сбивали над территорией Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областей.

Позже в российском Миноборны добавили, что в период с 20.00 до 22.00 средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов: два БпЛА над территорией Белгородской области, четыре над территорией Воронежской области, пять над территорией Ростовской области, два над территорией Тульской и один над территорией Орловской области.

Бои за Курахово: что происходит на фронте

В ночь на 2 декабря аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении россиян в городе Курахово и еще 5 населенных пунктах Донецкой области.

Враг продвинулся возле Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях.

Вблизи Курахово продолжаются бои за остатки частного сектора возле Кураховской ТЭС. На саму ТЭС оккупанты заходят силами ДРГ. Об этом сообщает военный корреспондент Богдан Мирошников.

«Оккупанты пытаются нащупать слабые места. Но слабых мест там не должно быть, потому что это ключевой опорник наших сил в городе», — написал блогер.

Он добавил, что там возникла проблема с логистикой — доставлять боеприпасы и продукты нашим воинам прихожится полями.

«Поэтому захват первых зданий ТЭС и начало боев за ключевой опорник Курахово — вопрос времени», — считает он.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоелизаветовки, Луча, Зеленого, Новооленевки, Шевченко, Даченского и Нововасильевки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак позиций наших войск вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово.

Потери россиян на утро 2 января: минус еще 1370 оккупантов

За более чем два года и десять месяцев полномасштабной войны общие потери личного состава армии РФ составили около 792 170 человек.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники, а также два средства противовоздушной обороны российских захватчиков.

Также украинские воины обезвредили: