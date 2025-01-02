Війна, день 1044: бої йдуть біля Курахівської ТЕС

Повітряна атака 2 січня

У ніч на 2 січня 2025 року противник атакував Україну 72 ударними БпЛА.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 47 безпілотників, повідомили в Повітряних силах України. Ще 24 ворожі безпілотники-імітатори – локально втрачені.

Рашисти також відбивалися від українських дронів

Міноборони Росії заявило про атаку українських дронів увечері 1 січня, в аеропортах Калуги, Пензи, Саранська і Саратова тимчасово припинено приймання і відправлення рейсів.

Безпілотники збивали над територією Бєлгородської, Курської, Воронезької, Брянської та Ростовської областей.

Пізніше в російському Міноборони додали, що в період з 20.00 до 22.00 засобами ППО знищено 14 українських безпілотних літальних апаратів: два БпЛА над територією Бєлгородської області, чотири над територією Воронезької області, п’ять над територією Ростовської області, два над територією Тульської та один над територією Орловської області.

Бої за Курахове: що відбувається на фронті

У ніч на 2 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про просування росіян у місті Курахове та ще 5 населених пунктах Донецької області.

Ворог просунувся біля Вовкового, Нескучного, у Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях.

Поблизу Курахового тривають бої за залишки приватного сектора біля Курахівської ТЕС. На саму ТЕС окупанти заходять силами ДРГ. Про це повідомляє військовий кореспондент Богдан Мірошников.

«Окупанти намагаються намацати слабкі місця. Але слабких місць там не повинно бути, тому що це ключовий опорник наших сил у місті», – написав блогер.

Він додав, що там виникла проблема з логістикою – доставляти боєприпаси і продукти нашим воїнам доводиться полями.

«Тому захоплення перших будівель ТЕС і початок боїв за ключовий опорник Курахове – питання часу», – вважає він.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 140 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нової Праці, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоєлизаветівки, Променя, Зеленого, Новооленівки, Шевченка, Даченського і Нововасилівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак позицій наших військ поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового.

Втрати росіян на ранок 2 січня: мінус ще 1370 окупантів

За більш ніж два роки і десять місяців повномасштабної війни загальні втрати особового складу армії РФ склали близько 792 170 осіб.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили чотири райони зосередження особового складу і техніки, а також два засоби протиповітряної оборони російських загарбників.

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