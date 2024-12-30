Новости Одессы и Одесской области

Война, день 1041: сегодня США объявят о «важном решении»

Война, день 1041: сегодня США объявят о «важном решении»

В понедельник, 30 декабря 2024 года, начались тысяча сорок первые сутки с начала полномасштабной российско-украинской войны. О том, что происходило за минувшие сутки на самых «горячих» направлениях фронта и потерях врага, читайте в традиционной краткой сводке «Одесской жизни».

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 30 декабря, США объявят о «важном решении» по поддержке Украины. В своем вечернем обращении он подчеркнул, что ожидаются «значительные пакеты поддержки для наших воинов».

«Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: значительные пакеты поддержки для наших воинов. То, что работает в эти годы войны в защиту Украины. И должно поддержать стабилизационную работу на фронте сейчас: чем больше поставки от партнеров, тем больше сохранившихся жизней наших ребят», — отметил президент.

Читайте также: Одесситам напомнили о тех, кто встретит Новый год в российском плену (фоторепортаж)

Печальные итоги уходящего года

В этом году россия смогла, к сожалению, оккупировать 2800 кв. километров территории Украины.

оккупация

Одесскую область атаковали дроны: последствия

В ночь на 30 декабря 2024 года противник атаковал 43 ударными БпЛА.

В результате боевой работы сбит 21 беспилотник, еще 22 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий).

В Харьковской и Одесской областях из-за падения сбитых БпЛА повреждены частные дома граждан.

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, в  результате падения обломков в Раздельнянском районе повреждено остекление окон, фасады и крыши пяти жилых домов без последующего горения. Погибших и пострадавших, предварительно, нет.

На месте работают все соответствующие службы.

Ситуация на самых «горячих» направлениях фронта

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Волково, Соленое, Новооленовка, Нововасильевка, Шевченко, Котлино и Новоелизаветовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Украинка, Славянка, Петропавловка, Курахово и Дачное.

На Времовском направлении противник совершил 20 штурмов наших позиций неподалеку населенных пунктов Константинопольское, Янтарное, Успеновка, Константинополь и Привольное.

В Курской области рф янаши воины за минувшие сутки отбили 46 вражеских атак.

Потери россиян на утро 30 декабря

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, а также один удар по складу хранения горюче-смазочных материалов противника.

Потери российских захватчиков за сутки составили 2010 оккупантов.

потери врага

Также украинские воины уничтожили:

  • 7 танков,
  • 22 боевые бронированные машины,
  • 44 артиллерийские системы,
  • 31 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 141 единицу автомобильной техники.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua