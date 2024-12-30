Война, день 1041: сегодня США объявят о «важном решении»

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 30 декабря, США объявят о «важном решении» по поддержке Украины. В своем вечернем обращении он подчеркнул, что ожидаются «значительные пакеты поддержки для наших воинов».

«Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: значительные пакеты поддержки для наших воинов. То, что работает в эти годы войны в защиту Украины. И должно поддержать стабилизационную работу на фронте сейчас: чем больше поставки от партнеров, тем больше сохранившихся жизней наших ребят», — отметил президент.

Печальные итоги уходящего года

В этом году россия смогла, к сожалению, оккупировать 2800 кв. километров территории Украины.

Одесскую область атаковали дроны: последствия

В ночь на 30 декабря 2024 года противник атаковал 43 ударными БпЛА.

В результате боевой работы сбит 21 беспилотник, еще 22 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий).

В Харьковской и Одесской областях из-за падения сбитых БпЛА повреждены частные дома граждан.

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, в результате падения обломков в Раздельнянском районе повреждено остекление окон, фасады и крыши пяти жилых домов без последующего горения. Погибших и пострадавших, предварительно, нет.

На месте работают все соответствующие службы.

Ситуация на самых «горячих» направлениях фронта

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Волково, Соленое, Новооленовка, Нововасильевка, Шевченко, Котлино и Новоелизаветовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Украинка, Славянка, Петропавловка, Курахово и Дачное.

На Времовском направлении противник совершил 20 штурмов наших позиций неподалеку населенных пунктов Константинопольское, Янтарное, Успеновка, Константинополь и Привольное.

В Курской области рф янаши воины за минувшие сутки отбили 46 вражеских атак.

Потери россиян на утро 30 декабря

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, а также один удар по складу хранения горюче-смазочных материалов противника.

Потери российских захватчиков за сутки составили 2010 оккупантов.

Также украинские воины уничтожили: