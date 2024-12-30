Война, день 1041: сегодня США объявят о «важном решении»

В понедельник, 30 декабря 2024 года, начались тысяча сорок первые сутки с начала полномасштабной российско-украинской войны. О том, что происходило за минувшие сутки на самых «горячих» направлениях фронта и потерях врага, читайте в традиционной краткой сводке «Одесской жизни».
Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 30 декабря, США объявят о «важном решении» по поддержке Украины. В своем вечернем обращении он подчеркнул, что ожидаются «значительные пакеты поддержки для наших воинов».
«Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: значительные пакеты поддержки для наших воинов. То, что работает в эти годы войны в защиту Украины. И должно поддержать стабилизационную работу на фронте сейчас: чем больше поставки от партнеров, тем больше сохранившихся жизней наших ребят», — отметил президент.
Читайте также: Одесситам напомнили о тех, кто встретит Новый год в российском плену (фоторепортаж)
Печальные итоги уходящего года
В этом году россия смогла, к сожалению, оккупировать 2800 кв. километров территории Украины.
Одесскую область атаковали дроны: последствия
В ночь на 30 декабря 2024 года противник атаковал 43 ударными БпЛА.
В результате боевой работы сбит 21 беспилотник, еще 22 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий).
В Харьковской и Одесской областях из-за падения сбитых БпЛА повреждены частные дома граждан.
Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, в результате падения обломков в Раздельнянском районе повреждено остекление окон, фасады и крыши пяти жилых домов без последующего горения. Погибших и пострадавших, предварительно, нет.
На месте работают все соответствующие службы.
Ситуация на самых «горячих» направлениях фронта
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.
На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Волково, Соленое, Новооленовка, Нововасильевка, Шевченко, Котлино и Новоелизаветовка.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Украинка, Славянка, Петропавловка, Курахово и Дачное.
На Времовском направлении противник совершил 20 штурмов наших позиций неподалеку населенных пунктов Константинопольское, Янтарное, Успеновка, Константинополь и Привольное.
В Курской области рф янаши воины за минувшие сутки отбили 46 вражеских атак.
Потери россиян на утро 30 декабря
Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, а также один удар по складу хранения горюче-смазочных материалов противника.
Потери российских захватчиков за сутки составили 2010 оккупантов.
Также украинские воины уничтожили:
- 7 танков,
- 22 боевые бронированные машины,
- 44 артиллерийские системы,
- 31 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 141 единицу автомобильной техники.