Війна, день 1041: сьогодні США оголосять про «важливе рішення»

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 30 грудня, США оголосять про «важливе рішення» щодо підтримки України. У своєму вечірньому зверненні він підкреслив, що очікуються «значні пакети підтримки для наших воїнів».

«Я знаю, що готується важливе рішення Америки на підтримку України – ми очікуємо офіційного оголошення вже завтра: значні пакети підтримки для наших воїнів. Те, що працює в ці роки війни на захист України. І має підтримати стабілізаційну роботу на фронті зараз: чим більше постачання від партнерів, тим більше збережених життів наших хлопців», – зазначив президент.

Сумні підсумки року, що минає

Цього року росія змогла, на жаль, окупувати 2800 кв. кілометрів території України.

Одеську область атакували дрони: наслідки

У ніч на 30 грудня 2024 року противник атакував 43 ударними БпЛА.

У результаті бойової роботи збито 21 безпілотник, ще 22 ворожі безпілотники-імітатори локально втрачено (без негативних наслідків).

У Харківській та Одеській областях через падіння збитих БпЛА пошкоджено приватні будинки громадян.

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, унаслідок падіння уламків у Роздільнянському районі пошкоджено скління вікон, фасади та дахи п’яти житлових будинків без подальшого горіння. Загиблих і постраждалих, попередньо, немає.

На місці працюють усі відповідні служби

Ситуація на найбільш «гарячих» напрямках фронту

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові та наступальні дії агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Луч, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Вовкове, Солоне, Новооленівка, Нововасилівка, Шевченко, Котлине і Новоєлизаветівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Українка, Слов’янка, Петропавлівка, Курахове та Дачне.

На Времівському напрямку противник здійснив 20 штурмів наших позицій неподалік населених пунктів Костянтинопільське, Бурштинове, Успенівка, Костянтинопіль і Привільне.

У Курській області рф янаші воїни за минулу добу відбили 46 ворожих атак.

Втрати росіян на ранок 30 грудня

Учора ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, а також один удар по складу зберігання паливно-мастильних матеріалів противника.

Втрати російських загарбників за добу склали 2010 окупантів.

Також українські воїни знищили: