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Война, день 1017-й: ночная атака на Украину длилась 10 часов

Война, день 1017-й: ночная атака на Украину длилась 10 часов

Сегодня, 6 декабря 2024 года, начались 1017-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. О текущей ситуации – в сводке «Одесской жизни».

В ночь на 6 декабря 2024 года противник атаковал Украину 53 ударными БПЛА.

В Воздушных силах сообщили, что по состоянию на 07.00 сбито 32 вражеских БПЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

Еще 16 беспилотников локально потеряно, 2 — улетели в направлении Беларуси.

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Взрывы в Крыму и россии

Утром 6 декабря в Крыму сообщают о взрывах. По данным местных телеграмм-каналов оккупанты даже перекрыли Крымский мост.

По словам очевидцев, взрывы в Керчи слышны еще с 05:00. В то же время жалуются на закрытие незаконно возведенного моста. По предварительной информации, в Керчи громко в районе судостроительного завода «Залив», пишут, что зарево видно в Аршинцево.

Минобороны рф отчиталось, что за ночь ПВО уничтожила 33 украинских беспилотника: 14 — над Воронежской областью, 11 — над Курской, 7 — над Белгородской и 1 — над Крымом.

Отмечается также, что в акватории Черного моря уничтожено 2 украинских безэкипажных катера, которые направлялись курсом в Крым. Однако подтверждения заявлениям россиян нет.

О ситуации на фронте

По данным генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустинка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 50 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Берестков, Старых Тернов, Зари, Сонцовки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Анновки, Романовки и Успеновки.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории рф. В настоящее время известно о 12 авиационных ударах с применением 17 КАБ и 492 артиллерийских обстрелах.

Потери врага: минус еще 1660 оккупантов

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава противника.

потери врага

Также украинские воины обезвредили:

  • 8 танков,
  • 46 боевых бронированных машин,
  • 20 артиллерийских систем,
  • 46 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • две крылатые ракеты,
  • 56 единиц автомобильной техники,
  • 3 единицы спецтехники.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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