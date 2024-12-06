Війна, день 1017-й: нічна атака на Україну тривала 10 годин

Нічна атака на Україну тривала 10 годин

У ніч на 6 грудня 2024 року противник атакував Україну 53 ударними БПЛА.

У Повітряних силах повідомили, що станом на 07.00 збито 32 ворожі БПЛА в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.

Ще 16 безпілотників локально втрачено, 2 – полетіли в напрямку Білорусі.

Вибухи в Криму та росії

Вранці 6 грудня в Криму повідомляють про вибухи. За даними місцевих телеграм-каналів окупанти навіть перекрили Кримський міст.

За словами очевидців, вибухи в Керчі чути ще з 05:00. Водночас скаржаться на закриття незаконно зведеного мосту. За попередньою інформацією, у Керчі голосно в районі суднобудівного заводу «Затока», пишуть, що заграву видно в Аршинцевому.

Міноборони рф відзвітувало, що за ніч ППО знищила 33 українські безпілотники: 14 – над Воронезькою областю, 11 – над Курською, 7 – над Бєлгородською і 1 – над Кримом.

Зазначається також, що в акваторії Чорного моря знищено 2 українських безекіпажних катери, які прямували курсом до Криму. Однак підтвердження заявам росіян немає.

Про ситуацію на фронті

За даними генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Луч, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 50 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки, Романівки та Успенівки.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території РФ. Наразі відомо про 12 авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБ і 492 артилерійські обстріли.

Втрати ворога: мінус ще 1660 окупантів

Учора ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу противника.

Також українські воїни знешкодили: