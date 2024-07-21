Война, 879 день: долетели ли до цели вражеские «шахеды»?

Сегодня, в воскресенье, 21 июля 2024 года, начались 879-е сутки с начала полномасштабной войны в Украине. И наши Силы обороны продолжают срывать затватнические планы российских оккупантов и постепенно истощать их боевой потенциал. А еще этой ночью враг предпринял очередную попытку атаковать Украину «искандерами» и ударными дронами… Что же из этого вышло?
Последствия воздушной атаки в ночь на 21 июля 2024
По информации Воздушных сил, в ночь на 21 июля россияне нанесли удар тремя баллистическими ракетами «Искандер-М» (из Курской области и временно оккупированного Крыма), двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (из воздушного пространства Курской области рф) и 39 ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed» (из Курска, Приморско-Ахтарска и Крыма).
Во время ночной атаки радиотехнические войска Воздушных сил выявили воздушные цели в более чем 10 областях Украины. К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп всех Сил обороны Украины, а также зенитные ракетные войска и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Воздушных Сил.
Этой ночью противовоздушной обороне удалось сбить 35 вражеских ударных БпЛА «Shahed – 131/136». Также благодаря активному противодействию вражеские управляемые авиационные ракеты Х-59/69 не достигли своих целей.
Противовоздушная оборона работала в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Черкасской областях.
Как сообщает Воздушное командование «Юг», этой ночью в небе на юге Украины уничтожены 4 «шахеда».
Уже утром оккупанты нанесли авиаудар с использованием управляемых авиабомб (КАБов) по Херсонщине.
За прошедшие сутки, 20 июля 2024 года, уничтожены 6 разведывательных беспилотников, в том числе четыре «ZALA» и по одному «Орлан-10» и «Supercam».
Кроме того, российские оккупационные войска атаковали Николаевщину баллистической ракетой, вероятно «Искандер-М», с территории Крыма.
Коротко о ситуации на фронте
По данным Генштаба ВСУ, с начала суток на фронте произошло 126 боевых столкновений, противник нанес два ракетных (14 ракет), 54 авиационных удара (69 КАБов) и 531 удар дронами-камикадзе, а также совершил 3 179 обстрелов по позициям наших войск.
Безуспешными оказались попытки врага атаковать позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Глубокого на Харьковском направлении, а также на Северском и Краматорском направлениях.
Одиннадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении, где сейчас продолжаются семь боевых столкновений в районах Глушковки, Стельмаховки и Песчаного.
В Лиманском направлении за день российские войска семь раз штурмовали позиции украинских защитников. В районах населенных пунктов, Невское и Макеевка пять атак отбиты, две – продолжаются.
Потери врага на утро 1 июля 2024
По данным Генштаба, 1100 рашистов не пережили горячих «поздравлений» от ВСУ.
Потери техники у врага за минувшие сутки следующие:
- 9 танков;
- 46 бронемашин;
- 44 артиллерийских системы;
- 1 ПВО
- 52 БПЛА;
- 68 транспортных средств;
- 9 единиц спецтехники.