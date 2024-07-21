Війна, 879 день: чи долетіли до цілі ворожі «шахеди»?

Наслідки повітряної атаки в ніч на 21 липня 2024 року

За інформацією Повітряних сил, у ніч на 21 липня росіяни завдали удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» (з Курської області та тимчасово окупованого Криму), двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (з повітряного простору Курської області рф) та 39 ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed» (з Курська, Приморсько-Ахтарська та Криму).

Під час нічної атаки радіотехнічні війська Повітряних сил виявили повітряні цілі у понад 10 областей України. До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та сили радіоелектронної боротьби (РЕБ) Повітряних Сил.

Цієї ночі протиповітряній обороні вдалося збити 35 ворожих ударних БпЛА “Shahed – 131/136”. Також завдяки активній протидії ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.

Як повідомляє Повітряного командування «Південь», цієї ночі в небі на півдні України знищено 4 «шахеди».

Вже вранці окупанти завдали авіаудару з використанням керованих авіабомб (КАБів) Херсонщиною.

Минулої доби, 20 липня 2024 року, знищено 6 розвідувальних безпілотників, у тому числі чотири «ZALA» та по одному «Орлан-10» та «Supercam».

Крім того, російські окупаційні війська атакували Миколаївщину балістичною ракетою, ймовірно, «Іскандер-М», з території Криму.

Коротко про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, з початку доби на фронті сталося 126 бойових зіткнень, противник завдав двох ракетних (14 ракет), 54 авіаційних ударів (69 КАБів) і 531 удару дронами-камікадзе, а також здійснив 3 179 обстрілів за позиціями наших військ.

Безуспішними виявилися спроби ворога атакувати позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Глибокого на Харківському напрямку, а також на Сіверському та Краматорському напрямках.

Одинадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, де зараз тривають сім бойових сутичок у районах Глушківки, Стельмахівки та Піщаного.

У Лиманському напрямку за день російські війська сім разів штурмували позиції українських захисників. У районах населених пунктів Невське та Макіївка п’ять атак відбито, дві – продовжуються.

Втрати ворога на ранок 1 липня 2024 року

За даними Генштабу, 1100 рашистів не пережили гарячих «привітань» від ЗСУ.

Втрати техніки у ворога за минулу добу наступні: