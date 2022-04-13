«Военный кутюрье»: известный одесский дизайнер стал героем киноленты

Как сообщает сценарно-редакторский отдел киностудии, к съемкам киноленты приступила творческая группа Odesa Film Production во главе с украинским режиссером сербского происхождения Батой Недичем.

«Мы хотим показать миру реальную реакцию на войну солнечного и туристического города. О том, как строки из песни «Ты одессит, Мишка, а он не плачет и не теряет бодрость духа…» стали рефреном для тысяч одесситов. О тех, кто уже с утра 24 февраля определился со своей гражданской позицией и доказал ее не столько публикациями в соцсетях, сколько конкретными действиями в помощь армии и терробороне»,

– рассказал режиссер.

Главным героем ленты, через которого можно проследить изменения в приоритетах и неизменные человеческие ценности, стал известный одесский дизайнер Виталий Узун (он же снимается в главной роли). С первых дней войны Виталий переоборудовал свое ателье на пошив сначала термобелья для пограничников и навязок для терробороны и призвал присоединиться к движению всех коллег, которым он пообещал предоставить бесплатные лекала.

За первую неделю работы дизайнер получил запрос на пошив бронежилетов. Виталий поделился, что никогда раньше не шил такие изделия. За ночь он разработал лекала и изготовил пробную модель. За следующие сутки он усовершенствовал крой, чтобы делать на 20% больше, чем обычные модели, и отшивать броники, идеально садящиеся на любой размер или рост. Военные уже оценили удобство и качество его изделий.

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Фото Одесской киностудии