Защита для защитников: от теплых стелек до бронежилетов

Одесский благотворительный фонд «ЛюдиИкс» объявил срочный сбор средств на бронежилеты для украинских бойцов. «Броники» планируют не закупать, а изготавливать местными силами. Задача амбициозная: первая партия – 50 комплектов, дальше – больше. Однако эксперты уже неоднократно предупреждали о бесполезности плохо сделанной кустарной брони. Так стоит ли вложить свои «пару копеек» в это начинание? Разбираются ли эти одесситы в деле, которое затеяли? И насколько вообще актуальна сейчас инициатива такого рода? Все эти вопросы задала волонтерам «Одесская жизнь».

«Мысль у нас была самая корыстная!»

– Вот только не надо писать про всякие благородные порывы, ладно? – смеется директор фонда «ЛюдиИкс» Юрий Печужев. – Мысль была самая корыстная: раз наши бойцы тут стоят, защищая нас, то надо сделать так, чтобы они выстояли!

О том, как постепенно реализовывалась эта «корыстная мысль», рассказывает волонтер Александр:

– Я вообще в самом начале войны фуры пошел разгружать. Но через пару дней сообразил, что в мирное время я мозгами работаю, так что могу побольше пользы приносить. Ну и включились мы с друзьями в кибер-войну: помогали блочить вражеские ресурсы и прочее.

Потом узнали, что бойцам нашим нужны теплые стельки. Тогда же еще холодно совсем было. А все закрыто, а что не закрыто, то подорожало. Короче, ничего не достать.

А у меня кум в войлочном цеху. Ну что делать? Освоили за три дня новую профессию, стали закройщиками, наделали теплых стелек для ребят.

Потом рации были нужны терробороне – купил сам, раздал. Карематы были нужны теплые – купили с ребятами, раздали. Да буквально все было нужно, там список бесконечный! И тут как раз вышла на первый план проблема с недостачей бронежилетов. И следующая проблема – что если «броники» делают кустарно, то как попало, из чего попало.

– Мне друзья из-под Киева с первых дней войны звонили и просили амуницию, – вспоминает Юрий. – Ее категорически не хватало. И не хватает сейчас.

Не такие легкие, как кевлар, но прочные

За три дня можно освоить умение кроить стельки. Но как за пару недель наладить выпуск брони приличного класса? Оказалось, что тем же путем: через цепочки знакомых и «сарафанное радио». Через пять рукопожатий нашли людей, которые занимаются металлом. Договорились брать пластины по себестоимости. Нашлись одесситки-швеи, которые методом проб и ошибок освоили изготовление тканевой части, разгрузок.

Через знакомых военных нашли технолога, который дал практические советы, а затем приехал и помог провести испытательный отстрел пластин.

– В итоге технолог сказал: «Огонь!», ВСУ-шники сказали: «Огонь!», а мы перешли к выпуску, – подытоживает Александр. – Теперь у нас все по технологии, «броники» 3-го класса, хоть и делаем из обычного черного металла, но «калаш» они отлично держат.

Да, наши не такие легкие, как кевлар, но прочные. Военным мы так и говорим: возьмите наш «броник» и постреляйте в него для проверки тем, чем в наших ребят сегодня реально стреляют. Бывают и анекдоты: военные вернули один «броник» со словами «этот нам не подходит», а я смеюсь, потому что «броник» действительно не подходит, но сделан он не нами!

Немаловажен и вес такой брони. Те пластины, что разные умельцы наловчились делать из рессор, весят по 13 кило каждая, то есть общий вес бронежилета достигает 26 килограмм. Активное движение в такой броне уже довольно проблематично.

– Мы вышли на общий вес бронежилета 11,5-12 килограмм, – с гордостью сообщают волонтеры «ЛюдиИкс». – Есть небольшой разбег по весу, так как, сами понимаете, это не стандартное фабричное производство.

Разобравшись в теме, волонтеры уже по делу критикуют отдельные закупки брони за рубежом.

– Закупки бывают совершенно дурацкие: вот закупили броню у Китая, 4-го класса, но не разобрались, что у них другие стандарты и другая номенклатура, так что их 4-й – это 2-й по-нашему. Такой поможет разве что от пистолета.

Вот в Одесской области 32 миллиона гривен выделили на терроборону, где они? Дайте хоть малую часть этих денег, мы закупим металл и все сделаем! Но нет же. Красиво закупят в Европе через чиновников, опять закупят не то, а если и угадают с классом, то привезут к концу войны. А у нас ребята вечером уходят в горячую точку, и логистика опять не успевает…

Отчетность и логистика военного времени

Военное время часто ставит перед выбором: прикрыть свои собственные, мягко говоря, тылы ворохом бумажек и согласований – или действовать оперативно. Сегодня мы видим боязливых начальников крупных складов, от которых ничего не добьешься. А с другой стороны – бойких снабженцев на местах, которые реквизируют волонтерские грузы и отправляют тоже ВСУ-шникам, но зачастую не тем, кто нуждался в них «еще вчера».

– Вот недавно груз салфеток влажных конфисковали и передали в Белгород-Днестровский. Но там все сытые и мытые, все тихо, а груз шел в Николаев, где нужнее, где эти салфетки бойцам заменят душ, которого нет. Без военного бардака никуда, но заниматься делом все равно нужно.

– В таких условиях наш плюс – как маленькой организации – наша точечность, скорость, оперативность, «короткая» логистика, – говорит Александр. – Помогите материально – и мы за неделю выдадим 50 комплектов брони!

А что с отчетностью у самих волонтеров?

– Стараемся работать по безналичному расчету и записывать все ходы. Но время такое, что деньги нужны то безналом, то налом. Потому что я безналом могу оплатить металл, но водитель из Запорожья за безнал не поедет. А логистические тарифы поднялись уже в несколько раз, и все хотят деньги на руки. С тканью тоже отдельная история: кусок привез военный, кусок передали друзья-знакомые, кусок купили – так и живем.

Фотоотчеты просят. Мы стараемся делать при любой возможности, но это не всегда выходит. Вот я подъехал к ВСУ, передал груз, нужен фотоотчет. Я достал телефон, а они – автоматы! И это тоже понятно.

«Это фейк! ВСУ всем обеспечены!»

Как только начался сбор денег, стали приходить сообщения и комментарии: «Это фейк! ВСУ всем обеспечены!»

– Я бы, может, и согласился, если бы не знал ребят, которые зачищали Ирпень, имея на трех человек один бронежилет – мой, – возражает Александр. – Та же беда в Чернигове.

Из Ирпеня на меня вышла девочка, которая готова брать даже простреленные «броники». Не похоже на полное обеспечение. Но многие пишут «Все ок, все классно», да…

Часто ситуация сейчас выглядит так: военные хотят только плиты, потому что разгрузок под них есть целый склад. А плиты в Украине тоже есть, но они где-то на Западной Украине, на другом складе, и вот пока наши чиновники это все согласуют, подвезут, совместят и выдадут – сколько времени пройдет? А ребят отправляют на передовую ежедневно. Всем не поможем, конечно. Но спасем десять, двадцать, сто человек! Разве мало?

Юрий Печужев подтверждает:

– Да, на сегодня есть потребность в сотне комплектов. И эти 100 «броников» – не наши добрые фантазии, а реакция на живой запрос от конкретных людей, с которыми мы говорили. И из терробороны, и от ВСУ. На данный момент мы собрали около 10% нужной суммы. Сразу же заказали 24 пластины, то есть 12 бронежилетов. Собираем дальше…

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Подробности и отчетность – на сайте фонда «ЛюдиИкс», раздел «Терміновий збір» и в группе «Люди Х» в Фейсбуке.

Ранее мы рассказывали, кому помогает фонд «ЛюдиИкс».

Автор фото: Борис Яворский