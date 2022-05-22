Новости Одессы и Одесской области

Военные итоги: ПВО сбило ракету, летевшую в Одессу, а также минная опасность.

Военные итоги: ПВО сбило ракету, летевшую в Одессу, а также минная опасность.

Об этом говорится в сводке Оперативного командования “Юг”.

  • Утром 21 мая силы ПВО сбили крылатую ракету. россияне направляли ее в Одесскую область.
  • Что касается обороны южной части Украины, сейчас оккупанты подтягивают резервы на Николаевском и Херсонском направлениях.
  • Прошлой ночью был обстрелян Николаев. Рашисты целились по жилым и промышленным кварталам. Пять человек получили ранения. 
  • В Херсонской области ситуация остается сложной. Там не прекращаются обстрелы, а еще местные жители сообщают о минировании оккупантами мостов и дорог, по которым жители региона пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию.
  • В Черном море корабельная группировка врага продолжает пиратскую практику посягательства на чужие территории и имущество, запугивая гражданские иностранные суда применением оружия.
  • На границе с Приднестровьем ситуация стабильная и контролируемая. Продолжаются контрдиверсионные меры.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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