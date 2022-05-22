Военные итоги: ПВО сбило ракету, летевшую в Одессу, а также минная опасность.

В Раздельной проводили в последний путь военного медика 22 мая 2022 года жители Раздельной в Одесской области простились с военным медиком Николаем Захарченко. Он погиб в Луганской области в результате артобстрела рашистов. ПОДРОБНЕЕ

Итоги 22 мая: стоит ли опасаться атаки из Приднестровья? Сейчас опять появились вбросы фейковой информации о том, что Приднестровье готовится к нападению, только не ясно на кого: Украину или Молдову. Впрочем, в Одесской ОВА уверяют, что маловероятно и то и другое. ПОДРОБНЕЕ