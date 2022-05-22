Военные итоги: ПВО сбило ракету, летевшую в Одессу, а также минная опасность.

Об этом говорится в сводке Оперативного командования “Юг”.
- Утром 21 мая силы ПВО сбили крылатую ракету. россияне направляли ее в Одесскую область.
- Что касается обороны южной части Украины, сейчас оккупанты подтягивают резервы на Николаевском и Херсонском направлениях.
- Прошлой ночью был обстрелян Николаев. Рашисты целились по жилым и промышленным кварталам. Пять человек получили ранения.
- В Херсонской области ситуация остается сложной. Там не прекращаются обстрелы, а еще местные жители сообщают о минировании оккупантами мостов и дорог, по которым жители региона пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию.
- В Черном море корабельная группировка врага продолжает пиратскую практику посягательства на чужие территории и имущество, запугивая гражданские иностранные суда применением оружия.
- На границе с Приднестровьем ситуация стабильная и контролируемая. Продолжаются контрдиверсионные меры.