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Военные итоги дня в Одесской области: закрытый мост и крупные потери россиян (видео)

Военные итоги дня в Одесской области: закрытый мост и крупные потери россиян (видео)

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подвел итоги м егодняшнего дня, 27 апреля 2022 года, в Одессе и Одесской области.

Марченко напомнил, что сегодня противник нанес очередной ракетный удар по мосту через Днестровский лиман. Идут восстановительные работы. Эксплуатация моста приостановлена.

Кроме того, глава ОВА рассказал, что враг не оставляет попыток разорвать логистическую связь между районами Одесского региона и нанести удар по индустриальной сфере Украины.

«Просто сейчас рашистская армия несет колоссальные потери на всех направлениях. И оккупантам крайне необходимо продать своему народу хоть какую-то победу до 9 мая…Но все, что они тут получат – это место не дне рядом с крейсером «Москва»,

– добавил Марченко.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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