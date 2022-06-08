Военные итоги дня в Одесской области: суд над приднестровцем и грязная работа террористов (видео)

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подвел военные итоги сегодняшнего дня, среды, 8 июня 2022 года. Соответствующее видеообращение опубликовано на Facebook-странице Одесской ОВА и страницах Марченко в соцсетях.

По словам главы ОВА, сегодняшний день прошел спокойно, обстрелов не было.

Также Марченко рассказал, что сегодня в Одессе судили террориста из Приднестровья, который организовывал порчу наших памятников и поджоги волонтерских центров. Он отмечает, что россия пытается дестабилизировать обстановку в области, и это в очередной раз доказывает, что оккупационная власть делает грязную работу руками граждан непризнанных республик, перекладывая на них ответственность за эти преступления.

Что-то подобное, отмечает глава ОВА, происходит сейчас и в так называемой ДНР, где военнослужащим ВСУ и нашим волонтерам грозит смертная казнь. Фактически, это является военным преступлением, которое по приказу россии выполняют террористы.

«Поэтому наша борьба – это борьба за возможность стать цивилизованным европейским государством, где закон будет царить над подобным беспределом», – сказал Марченко.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали агента ФСБ.