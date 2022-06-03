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Военные итоги 3 июня в Одессе: Максим Марченко рассказал про 100 дней войны (видео)

Военные итоги 3 июня в Одессе: Максим Марченко рассказал про 100 дней войны (видео)

Сотый день войны, пятница, 3 июня 2022 года, прошел в Одессе и Одесской области спокойно: обстрелов не было.

В своем вечернем видеообращении руководитель Одесской областной военной администрации подвел итоги 100 дней войны.

«Сегодня 100 дней с начала широкомасштабной войны россии против Украины. Наверное, это самые долгие 100 дней в жизни каждого гражданина нашей страны. Но мы боремся, и побеждаем, останавливаем врага и выгоняем оккупантов с нашей земли», — сказал он.

По словам Марченко, за 100 дней война, к сожалению, стала рутиной к которой мы привыкли. Но стоит помнить, что она продолжается как на поле боя, так и в информационном пространстве. И за эти 100 дней украинцы стали намного сильнее и более едиными как нация. И это уже наша большая победа.

«Вооружённые силы Украины доказали, что являются одной из наиболее боеспособных армий мира. И при поддержке народа каждый день делают невозможное. А это означает, что пока мы едины и стремимся к победе, Украина будет жить и процветать», — подытожил глава Одесской ОВА.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, ждать ли нападения на Одесчину со стороны Приднестровья?

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Фото: скриншот с видео Одесской ОВА

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