Военные итоги 19 июня: сбиваем ракеты и поздравляем медиков с фермерами

Подводя итоги 19 июня 2022 года, руководитель Одесской ОВА рассказал об очередном успехе одесской ПВО, сбившей 2 крылатых ракеты, также поздравил медиков и фермеров с их профессиональными праздниками.

Максим Марченко отметил, что ночью противник снова пытался нанести удар двумя крылатыми ракетами с территории временно оккупированного Крыма. Обе ракеты были сбиты подразделениями нашей противовоздушной обороны.

Также глава региона поздравил с профессиональными праздниками медработников и фермеров:

Сегодня, вдень медицинского работника, поздравляю людей, для которых профессия – это жизненное призвание. Благодарю всех медицинских работников за неутомимый труд и преданность своей работе. Лечить и спасать жизни – это почетные труд и благодаря вам люди получают шанс на жизнь даже в самых сложных ситуациях.

Также сегодня отмечается день фермера.

Также сегодня праздник тех, кто буквально кормит весь мир. Аграрии и фермеры Украины, а особенно нашей одесской области, всегда были могучей армией, которая из года в год обеспечивала продовольственную безопасность не только нашего региона, но и Украины и мира. Спасибо вам за гражданскую позицию, профессионализм и истинную преданность делу,

— такими словами поздравил Максим Мрачено одесских аграриев.

День медицинского работника – во многих странах в третье воскресенье июня отмечается профессиональный праздник День медика.

День фермера в Украине – праздник был учрежден в 2020 году в честь работников фермерских хозяйств.