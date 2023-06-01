Военного поймали на взятке: помогал оформить инвалидность родственнику мобилизированного

В Одесской области правоохранители выявили начальника юридической группы воинской части, требовавшего взятку за освобождение солдата от военной службы. За 6 тысяч долларов США он обещал мобилизованному оформить инвалидность матери для освобождения от службы.

Злоумышленник был задержан «на горячем». Согласно следствию, капитан юстиции обещал солдату, призванному за мобилизацией, повлиять на должностное лицо врачебной комиссии и оформить документы, подтверждающие инвалидность его матери, при уплате денежного вознаграждения. Это позволило освободить солдата от последующей военной службы.

После задержания военного офицера на получении первой части взятки в размере 2 000 долларов США ему было сообщено о нарушении статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины — получении неправомерной выгоды и влиянии на принятие решения должностным лицом.

Суд установил стоимость залога в сумме 402 600 гривен, но также рассматривается возможность содержания под стражей. Такие действия наказываются штрафом до 68 тыс. гривен или ограничением свободы сроком от двух до пяти лет, или лишением свободы сроком до двух лет.

Напомним, что в Одесской области задержали лесника: наладил «лесную» схему.

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Фото: ГУНП в Одесской области