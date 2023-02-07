Война, день 349-й: у ВСУ рекорд по числу уничтоженных за сутки оккупантов

Более тысячи оккупантов только за одни сутки уничтожили силы обороны. Тяжелые бои на Донбассе продолжаются. Также аналитики рассказали о планах врага на ближайшее время.

Сводка Генштаба

Начались триста сорок девятые сутки российского широкомасштабного вторжения. Оперативная информация по состоянию на утро 07 февраля 2023 по российскому вторжению.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара. Совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей, есть жертвы среди гражданского населения.

Остается высокой угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает проводить перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Железнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелка, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная — Харьковской.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое воздействие попали Терны Донецкой области и Площадка, Краснопоповка, Кременная и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Озаряновка.

На Авдеевском направлении противник обстрелял Авдеевку, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении вражеские обстрелы зафиксированы по Угледару, Пречистовке, Золотой Ниве и Нескучному Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляны районы 23 населенных пунктов, в частности Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Степное в Запорожье и Великомихайловка Днепропетровской области.

На Херсонском направлении из минометов и артиллерии были обстреляны районы 19 населенных пунктов. Среди них — Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Милово, Антоновка и Херсон.

Потери россии на войне в Украине

Оккупанты продолжают нести потери. Для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими, противник обустроил очередной военный госпиталь в Херсонской области. На первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната разместили военнослужащих вооруженных сил российской федерации, а гражданских пациентов – перевели на другие этажи. Медицинское оборудование оккупанты изъяли и перевезли из районной больницы населенного пункта Большая Лепетиха.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники кафиров и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы противника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 133190 (+1030) человек ликвидировано / persons were liquidated,

человек ликвидировано / persons were liquidated, танков / tanks ‒ 3245 (+14) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6443 (+28) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2232 (+1) ед,

РСЗО / MLRS – 461 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 227 (+0) ед,

самолетов / aircraft — 294 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 1958 (+0),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 796 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5107 (+3) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 208 (+5).

Аналитика: Институт изучения войны о планах оккупантов

Российские войска готовятся к крупномасштабному решающему наступлению на востоке Украины в середине-конце февраля.

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг лживую версию президента России Владимира Путина о том, что предоставление немецких танков Украине угрожает безопасности России.

Российские войска, вероятно, достигли тактических успехов к северо-востоку от Купянска.

Российские обычные и нерегулярные силы, возможно, испытывают все большие трудности с набором в российские исправительные колонии из-за высоких потерь среди ранее завербованных в исправительных колониях.

Оккупационные власти могут усилить оперативную безопасность, чтобы скрыть развертывание новых российских войск на Донбассе.