Военная ситуация в Одесской области: тревоги, возобновление врагом разведки (ОБНОВЛЕНО)

Вечер 18 апреля и ночь 19 апреля прошли в Одесской области под звуки воздушных тревог. Но обстрелов нашего региона не было. При этом враг ведет воздушную разведку в поисках целей для ударов.

О ситуации Одессе и области сообщили спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук и в Генштабе ВСУ.

Так, вчера многие регионы Украины пострадали от мощных ракетных ударов. Николаев и Харьков, города Донбасса при этот оккупанты также обстреливали из систем реактивного огня и артиллерийских орудий.

Одесский регион не обстреливали, но российские оккупанты активно ищут цели, проводя для этого воздушную разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ракетная угроза сохраняется.

Что касается угрозы с моря, все военные корабли вражеского флота отошли от одесского побережья на расстояние более 200 километров. Тем самым они вышли из зоны поражения украинских противокорабельных ракет, опасаясь повторить судьбу своего флагмана, крейсера «Москва», потопленного на прошлой неделе.

Ситуация морского десанта также маловероятна. Так, на прошлой неделе стало известно о смертях двух капитанов российских больших десантных кораблей «Саратов» (потоплен в порту Бердянска) и «Цезарь Кунников» (получил сильные повреждения).

Плох дела и у российской морской пехоты. Так, потери 126-й бригады береговой обороны черноморского флота составляют до 75%. 810-я отдельная бригада морской пехоты черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести.

Значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в так называемой «специальной операции».

В российском анклаве «Приднестровье», граничащем с Одессой областью несколько месяцев пытались провести мобилизацию, но она полностью провалилась. Местные жители ее всячески избегают. Там так и не смогли сформировать ни одного воинского подразделения.

ОБНОВЛЕНО Как сообщили в Оперативном командовании «ЮГ» Вооруженных сил Украины, сегодня утром воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил ВСУ уничтожили вражеский БПЛА «Орлан-10», который в очередной раз пытался осуществить разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы.

Фото иллюстративное: сбитый БПЛА российских войск