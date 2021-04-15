Водолазы ВМС Украины поедут на международные учения в Румынии

В августе в Констанце (Румыния) пройдут международные учения “Дайв 2021”, в которых примут участие представители военно-морских сил (ВМС) из пяти стран.

Об этом шла речь на установочной конференции учений, передает АрміяInform.

Как сообщила принимавшая участие в конференции представитель командования ВМС Украины Оксана Сторожук, от нашей страны на учения отправят сводный отряд водолазов (30 человек) и поисково-спасательной судно Александр Охрименко.

На учениях будут отрабатывать поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов под водой, подрывные работы под водой.

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