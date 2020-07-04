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Вода подобралась вплотную к трассе Одесса – Рени (фото)

Вода подобралась вплотную к трассе Одесса – Рени (фото)

Угроза реального наводнения в Одесской области миновала, однако вода все же подобралась вплотную к трассе международного значения Одесса – Рени.

Это видно на фото, сделанных утром 4 июля корреспондентом “Одесской жизни” в районе села Маяки Беляевского района.

Вдоль трассы видим дамбы из мешков с песком, которые оставили дорожники и спасатели.

Как сообщалось, 3 июля власти объявили, что угроза наводнения из-за прохождения паводковых вод из карпатского региона миновала. Перекрывать трассу Одесса – Рени пока нет нет необходимости. Ее могут закрыть только в случае резкого повышения уровня воды.

Фото: Светлана Матвиенко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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