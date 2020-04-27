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Новости Одессы и Одесской области

Во время аварии на трассе в Одесской области разорвало мопед (фото)

Во время аварии на трассе в Одесской области разорвало мопед (фото)

ДТП произошло в Измаильском районе, на 234-м км автодороги “Одесса-Рени”.

Об этом сообщает bessarabiainform.com.

«Toyota Avensis» ехал из села Лощиновка по направлению к селу Сафьяны.

Он пошел на обгон и выехал на встречку, где в лоб столкнулся с ехавшим навстречу мопедом VIPER.

 

От сильного удара двухколесный транспорт буквально разорвало на части. По информации издания, водитель мопеда получил несовместимые с жизнью травмыи погиб на месте.

Автомобилиста увезли в тяжелом состоянии в больницу.

По факту происшествия завели уголовное дело. Главная версия причины ДТП – нарушение правил дорожного движения.

Фото: bessarabiainform.com

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