Во время аварии на трассе в Одесской области разорвало мопед (фото)

ДТП произошло в Измаильском районе, на 234-м км автодороги “Одесса-Рени”.
Об этом сообщает bessarabiainform.com.
«Toyota Avensis» ехал из села Лощиновка по направлению к селу Сафьяны.
Он пошел на обгон и выехал на встречку, где в лоб столкнулся с ехавшим навстречу мопедом VIPER.
От сильного удара двухколесный транспорт буквально разорвало на части. По информации издания, водитель мопеда получил несовместимые с жизнью травмыи погиб на месте.
Автомобилиста увезли в тяжелом состоянии в больницу.
По факту происшествия завели уголовное дело. Главная версия причины ДТП – нарушение правил дорожного движения.
Фото: bessarabiainform.com