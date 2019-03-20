﻿ Во сколько обойдется городу Юморина-2019 - Одесская Жизнь

Многие предприниматели согласились помочь в организации Юморины.

На проведение Юморины-2019 из городского бюджета выделили около миллиона гривен. Об этом на пресс-конференции в Odessit.ua сообщила продюсер мероприятий Юморины-2019 Елена Орлова. Остальные необходимые средства, по ее словам, выделили представители социально активного бизнеса. Всего на такой праздник нужно около 200-300 тысяч долларов США. Значительная часть средств идет, помимо прочего, на закупку платформ для парада.

Отметим, в этом году артистам-участникам «Комедиады-2019» выдадут особые призы, которые изготовит известный одесский скульптор Михаил Рева.

А для одесситов и гостей города помимо основных мероприятий Юморины проведут также косплей-шоу и праздничную ярмарку «с огромным количеством программ для детей и взрослых». Приобщится к Юморине и Одесский зоопарк.

Во время празднований после 10 часов утра перекроют центральную часть города.

Напомним, в этом году Юморину будут отмечать шесть дней.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что тематика Юморины-2019 будет связана с кино.

Фото из архива “Одесской жизни”.