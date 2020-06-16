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Пробное ВНО отменили: когда и как вернут деньги за регистрацию

Пробное ВНО отменили: когда и как вернут деньги за регистрацию

Правительство Украины обещает вернуть абитуриентам средства за регистрацию на пробной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО), которую отменили. 

В целом по стране это примерно 52 млн грн — по 145 грн за один предмет от одного участника.

“Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме”, – говорится в сообщении.

Как вернуть?

Деньги перечислят на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Нужно будет обратиться в такой центр заявлением, указав реквизиты счета, на который абитуриент или его родители хотели бы получить деньги.

Когда?

Этот механизм разработали, но еще не утвердили. Утверждать будут на заседании Кабмина в среду, 17 июня. Потом запланированы специальные процедуры, после которых средства поступят в регионы.

Решение об отмене пробного ВНО Кабмин принял на заседании в субботу, 13 июня. Это связано с дальнейшим распространением коронавируса в стране.

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