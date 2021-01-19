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ВНО-2021: заканчивается регистрация на пробное тестирование

ВНО-2021: заканчивается регистрация на пробное тестирование

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО) подходит к концу, информирует Украинский центр оценивания качества образования.

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По состоянию на 17 января, участники заказали 145 237 тестирований. Для сдачи теста по математике подали 40 040 заявок, украинского языка и литературы – 38 283, английского языка – 27 699.

Процесс регистрации завершили 85 тыс. человек. Регистрация для участия в пробном ВНО считается завершенной после того как участник заполнил регистрационную форму на сайте регионального центра, распечатал квитанцию и оплатил услугу в любом украинском банке. Каждый зарегистрированный участник может самостоятельно проверить в своем личном кабинете факт поступления средств (не ранее чем через семь календарных дней с момента оплаты).

Оплатить услугу можно и после 19 января в сроки, указанные на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

В центре оценивания качества образования напоминают, что в день проведения пробного тестирования, 10 апреля, каждый участник сможет сдать тест по одному учебному предмету. При этом дополнительно можно будет загрузить тестовые тетради с любых учебных предметов и пройти тестирование дома (занести 10-14 апреля свои ответы в специальный сервис, чтобы 16 апреля получить результаты пробного ВНО в личном кабинете.

Регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО.

Как сообщалось, регистрация на пробное ВНО стартовала 5 января и завершится 19 января.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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