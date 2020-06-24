ВНО-2020: школьников будут пускать по графику и стрелкам

Внешнее независимое оценивание (ВНО) выпускников школ в этом году стартует 25 июня.

Для участников ВНО разработали специальные правила, в связи с карантином, сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Каждому участнику оценивания определят время, в которое он должен прийти на пункт тестирования. Там ему измерят температуру и покажут, в какую аудиторию пройти.

Участники проходят на свое место по стрелкам. В аудитории будет до 15 человек. Между участниками будет так называемая социальная дистанция — 1,5 метра.

В школах будут антисептики, детям также выдадут маски.

Ранее в Минобразования сообщили о сроках и особенностях вступительной кампании в вузах в 2020 году.

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