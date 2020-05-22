ВНО-2020: когда состоятся пробное тестирование и основная сессия

Пробное тестирование состоится с 15 по 17 июня 2020 года. А основна сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля. Результаты ВНО должны обработать до 31 июля.

Чтобы ВНО произошло максимально комфортно и безопасно, Департамент образования и науки Одесской ОГА подготовил рекомендации для учебных заведений региона:

– Все школы Одесской области должны организовать для учеников дополнительные консультации по предметам, которые были выбраны для прохождения ВНО.

– Учебные заведения региона должны подать перечень школьных автобусов и маршрутов для подвоза учеников к пунктам ВНО. Весь транспорт будет обрабатываться для дезинфекции после каждого рейса.

– Педагоги и дети должны быть обеспечены необходимым количеством дезинфицирующих средств, защитных масок.

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