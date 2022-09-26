Вниманию водителей: проезд по мосту через Хаджибейский лиман будет временно затруднен

Служба автодорог в Одесской области информирует, что с завтрашнего дня, 27 сентября, по 1 октября 2022 года, движение по мосту через Хаджибейский лиман будет затруднено из-за ремонтных работ на трассе Киев – Одесса.

Как сообщается, участники дорожного движения будут проинформированы с помощью дорожных знаков и специальной разметки.

Служба автомобильных дорог в Одесской области также приносит извинения за временные неудобства.

Как сообщала «Одесская жизнь», магистральные дороги в Одесской области освобождают от препятствий, которые ранее были установлены в связи с угрозой вероятного продвижения оккупационных войск. Сейчас эти хаотически расставленные препятствия лишь затрудняют движение автотранспорта.