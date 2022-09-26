Главные дороги в Одесской области освобождают от оборонных препятствий (фоторепортаж)

В Одесской области магистральный дороги освобождают от препятствий, которые были установлены в связи с возможным продвижением оккупационных войск.

Об этом сообщили в Одесской областной службе автомобильных дорог.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов дорожники обследуют состояние автомобильных дорог государственного значения в Одесской области.

Укравтодором было инициировано обследование и принятие мер по выполнению демонтажных работ на автомобильных дорогах Одесской области, а именно уборка хаотически расставленных препятствий, затрудняющих движение автотранспорта,

— сказано в сообщении службы.

Дорожники отметили, что данные работы производятся по согласованию с Одесской областной военной администрации и комендантом Одесской области.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что центр Одессы окончательно освобожден от баррикад: там можно ездить и гулять.

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