Новини Одеси та Одеської області

Увага! Знову фейк про воду в Одесі!

Увага! Знову фейк про воду в Одесі!

Після підриву Каховської ГЕС соціальними мережами почала розповсюджуватись недостовірна інформація про нібито можливість зараження води холерою. У дописах зазначається, що мити овочі, фрукти та навіть чистити зуби необхідно виключно кипʼяченою водою.

В “Інфоксводоканалі” доводять до відома споживачів, що підстав для паніки немає. За повідомленнями Центру протидії дезінформації РНБО України фейкові “новини”, які розповсюджують ворожі ресурси, не відповідають дійсності та направлені на дестабілізацію і нагнітання паніки серед населення.

Що стосується Одеси: джерело водопостачання міста не має відношення ні до морської води, ні до водного басейну Дніпра, що виключає навіть потенційну загрозу забруднення водопровідної води внаслідок теракту на Каховській ГЕС.

Підрозділи “Інфоксводоканалу” забезпечені необхідним запасом реагентів та працюють у штатному режимі з дотриманням всіх технологічних вимог. Разом з цим, європейське обладнання та технологія очищення води, яку застосовує ”Інфоксводоканал”, дозволяє усувати збудників будь-яких кишкових інфекцій -як вірусологічних, так і бактеріологічних.

Окрім цього, на всіх етапах водопідготовки по більш ніж 55 показникам цілодобово здійснюється лабораторний контроль. Співробітники підприємства перевіряють не тільки річкову воду на вміст забруднювачів, а й питну воду у мережі у різних локаціях міста. Крім “Інфоксводоканалу” паралельний лабораторний контроль здійснює і державна санітарна служба. За результатами останніх досліджень, водопровідна вода в Одесі відповідає всім санітарним вимогам до питної води.

В “Інфоксводоканалі” наполегливо просять одеситів не розповсюджувати фейкову та сумнівну інформацію, а довіряти лише офіційним джерелам:

Також цілодобово можна зателефонувати до контакт-центру з будь-яких питань водопостачання та водовідведення: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)

Працюємо для вас 24/7 з вірою в Україну та перемогу! –

повідомляють у компанії.

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