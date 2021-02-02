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ВМС Украины хотят списать “Винницу”

ВМС Украины хотят списать “Винницу”

Военно-морские силы Украины планируют списать малый противолодочный корабль “Винница” и два рейдовых катера. 

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Об этом пишет Лига Новости.

Перед списанием состоится торжественная церемония спуска флагов на этих кораблях.

Списать “Винницу” планировалось провести до конца 2013 года, но так и не успели, а в после и вовсе отложили из-за российской агрессии в 2014 году.

Причина  списания – возраст корабля и его техническая неисправность, в частности, там не работает большинство систем вооружения, ремонта требует как главная энергетическая установка, так и большинство агрегатов, а корпус корабля – в критическом состоянии.

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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