ВМС Украины хотят списать “Винницу”

Об этом пишет Лига Новости.

Перед списанием состоится торжественная церемония спуска флагов на этих кораблях.

Списать “Винницу” планировалось провести до конца 2013 года, но так и не успели, а в после и вовсе отложили из-за российской агрессии в 2014 году.

Причина списания – возраст корабля и его техническая неисправность, в частности, там не работает большинство систем вооружения, ремонта требует как главная энергетическая установка, так и большинство агрегатов, а корпус корабля – в критическом состоянии.