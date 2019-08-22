Вместо маршруток на одесский поселок Котовского запустят экологичные автобусы

Предположительно, новые транспортные средства будут курсировать на маршрутах №№ 190, 232А, 242 и 250.

Это будут большие и удобные автобусы марки МАN А21, передает Odessit UA, современные и с минимальным пробегом.

Сидячих мест в них будет 33, а всего туда поместится около 84 пассажиров. Помимо просторного салона, там еще есть кондиционер.

Также из преимуществ – низкая посадка. Благодаря ей в автобусе смогут ездить люди с ограниченными возможностями.

Как уверяет перевозчик – «СЕВЕРТРАНС», его машины практически безвредны для экологии. Дело в том, что они работают на специальном сжиженном нефтяном газе, который почти не влияет на атмосферу.

В планах – пустить по городу для начала до шести таких автобусов.

Фото: odessitua.com