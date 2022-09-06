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Украинцам посоветовали сделать копии всех документов: как и зачем

Украинцам посоветовали сделать копии всех документов: как и зачем

В офисе образовательного омбудсмена Украины рекомендуют гражданам страны сделать копии абсолютно всех своих документов. И речь тут не о нотариальных копиях или обычном ксероксе.

В сообщении на сайте офиса сказано, что сейчас, во время войны, наши граждане довольно часто теряют документы, в том числе и образование. Ведь украинские территории ежедневно бомбят, уничтожая города, села и дома их жителей, а вместе с тем уничтожаются и документы.

Кроме того, часто документы сгорают во время пожаров, теряются, когда люди спасаются из зоны боевых действий/с временно оккупированных территорий.

Судьба документов, оставшихся в учебных заведениях на оккупированных территориях, также чаще всего неизвестна.

Поэтому в Службу образовательного омбудсмена поступает немало обращений, где заявители просят помочь или проконсультировать о том, как восстановить утраченные документы.

И им не отказывают, стараются помогать в восстановлении документов.

Но в сообщении службы отмечают, что очень сложно восстанавливать документы, когда нет никаких их копий, ведь в таком случае невозможно посмотреть регистрационный номер, дату выдачи, точное название учебного заведения и т.д.

Поэтому украинцев просят: как только получили какие-то документы, в частности – об образовании, НЕМЕДЛЕННО, буквально в тот же день сделайте несколько копий, а также отсканируйте и загрузите их в любое облачное хранилище.

Папку в облачном хранилище следует архивировать и поставить на нее пароль. Пароль не должен быть слишком простым («12345…» или «пароль»), но и слишком сложным его тоже не стоит делать – важно, чтобы вы легко его запомнили.

К примеру, это может быть украинское слово (или несколько слов), которое вводится, когда включена английская раскладка клавиатуры, а также добавление цифр, имеющих для вас особое значение.

Название папки не должно быть связано с документами. То есть, она не должна называться «документы», «паспорта» и т.д.

Самое лучшее название – нейтральное, но понятное для вас и ваших близких.

Располагаться папка должна не сразу по прямой ссылке облачного хранилища: следует создать папку с нейтральным названием, в которую можно набросать несколько изображений и файлов, а в ней создать еще одну папку, в которую уже скачать ваши документы.

Можно и следует предоставить доступ к папке и паролю тем людям, которым вы доверяете. Это очень полезно и, кроме того, позволяет намного быстрее разрешать проблемы с восстановлением документов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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